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खेल....आरित कपिल ने दूसरा आईएम नॉर्म हासिल किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के 10 वर्षीय आरित कपिल ने सर्बिया में रुदार जीएम क्लोज्ड शतरंज टूर्नामेंट में दूसरा इंटरनेशनल मास्टर (आईएम) नॉर्म हासिल किया। उन्होंने आईएम किरिल क्लुकिन और बुल्गारिया के ग्रैंडमास्टर रादोस्लाव दिमित्रोव को हराया और अगले चार राउंड ड्रॉ खेलकर अपनी स्थिति मजबूत की। आरित अब आईएम बनने से सिर्फ एक नॉर्म दूर हैं।

खेल....आरित कपिल ने दूसरा आईएम नॉर्म हासिल किया

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के दस वर्षीय आरित कपिल ने सर्बिया में रुदार जीएम क्लोज्ड शतरंज टूर्नामेंट में एक राउंड शेष रहते हुए अपना दूसरा इंटरनेशनल मास्टर (आईएम) नॉर्म हासिल किया। सर्बिया के आईएम किरिल क्लुकिन और बुल्गारिया के निक्कोलोव मोमचिन के खिलाफ शानदार जीत से शुरुआत करते हुए आरित ने बुल्गारिया के ग्रैंडमास्टर रादोस्लाव दिमित्रोव को भी हराया। उन्होंने अगले चार राउंड ड्रॉ खेलकर अपना दूसरा आईएम नॉर्म सुनिश्चित किया। आरित अब इंटरनेशनल मास्टर बनने से सिर्फ एक नॉर्म दूर हैं। वह अगले महीने 11 साल के हो जाएंगे। पिछले साल नॉर्वे के विश्व नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के साथ ड्रॉ खेलने वाले इस युवा भारतीय खिलाड़ी ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी क्षमता साबित की।

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अभी वह संभावित आठ में से 5.5 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं।

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