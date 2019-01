सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन विधेयक(Constitution amendment ordinance) लोकसभा से पारित होने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) ने स्वागत किया है। विधेयक के पारित होने पर ट्वीट करते हुए मोदी ने कहा, ‘124वां संविधान संशोधन बिल, 2019 का लोकसभा से पारित होना देश के इतिहास में मील का पत्थर है। इसे मंजूरी मिलने से समाज के सभी वर्गों को न्याय मिलने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे।’

उन्होंने कहा, ‘इस विधेयक का समर्थन करने के लिए भी मैं सभी दलों के सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं। यही नहीं इस विधेयक को लेकर लोकसभा में रचनात्मक चर्चा करने वाले सभी सांसदों की भी मैं प्रशंसा करता हूं।’ मोदी ने कहा, ‘हम सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमारा लक्ष्य है कि देश के सभी गरीबों को जाति और संप्रदाय से परे सम्मान से जीवन जीने का हक मिल सके।’

I thank MPs from all the parties who supported The Constitution (One Hundred And Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019 in the Lok Sabha.



I also appreciate those MP colleagues who enriched today’s debate with their views.