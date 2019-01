केंद्र सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देगी। यह निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया है।

Sources: 10 percent reservation approved by Union Cabinet for upper castes. More details awaited pic.twitter.com/t0mlI73ymf