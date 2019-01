सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण वाला बिल लोकसभा से पास, कल होगा राज्यसभा में टेस्ट

सामान्य वर्ग (General Category) के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (Social Economic backward category) को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक (Constitution amendment ordinance) को मंगलवार को 3 के मुकाबले 323 मतों से लोकसभा की मंजूरी मिल गयी। अब कल इसके राज्यसभा में जाने की संभावना है जहां उच्च सदन की बैठक एक दिन और बढ़ा दी गयी है।

पूरा विश्वास, राज्यसभा से पास होगा बिल- राजनाथ

उधर, लोकसभा में पिछड़े सामान्य वर्ग के बिल पास होने पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक जिन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला है अब उन्हें इसका फायदा मिलेगा। यह लंबे समय से मांग रही है। यह देश हित में लाया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह राज्यसभा में भी पास हो जाएगा।

Rajnath Singh: It's a historic bill. Those people who couldn't get the benefits of reservation till now will be benefited. It had been a demand of people since a long time. This bill has been brought in interest of the nation. I'm assured that it'll be passed in Rajya Sabha also pic.twitter.com/S61LobNHHP