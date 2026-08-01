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भागलपुर : 2 जुलाई को 10 घंटे के लिए लिया जाएगा ब्लॉक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर से केके गौरव की रिपोर्ट भागलपुर । भीखनपुर रेलवे गुमटी पर एलएचएस लगाने के

भागलपुर : 2 जुलाई को 10 घंटे के लिए लिया जाएगा ब्लॉक

भागलपुर से केके गौरव की रिपोर्ट भागलपुर। भीखनपुर रेलवे गुमटी पर एलएचएस लगाने के लिए 2 जुलाई को 10 घंटा के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। शुक्रवार को भी 10 घंटा का ब्लॉक लिया गया था। इस संदर्भ में स्टेशन अधीक्षक विनय प्रकाश ने बताया कि भीखनपुर रेलवे गुमटी संख्या एक और दो के पास युद्धस्तर पर काम चल रहा है। 2 जुलाई को ब्लॉक 10 घंटे का लिया जाएगा। ताकि सफलता पूर्वक एलएचएस लगाया जा सके।

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