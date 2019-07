गोवा: कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए 10 विधायक आज अमित शाह से करेंगे मुलाकात

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कांग्रेस के दस विधायकों के साथ बृहस्पतिवार को नयी दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करेंगे। ये विधायक भगवा पार्टी में शामिल हो गए हैं।

विधानसभा में विपक्ष के नेता चंद्रकांत कावलेकर के नेतृत्व में गोवा में 10 कांग्रेस विधायकों का समूह सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गया। 40 सदस्यीय सदन में अब भगवा पार्टी के विधायकों की संख्या 27 पर पहुंच गई है।



दिल्ली में मौजूद सावंत ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में बताया कि शाह और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा समेत वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ बैठक के बाद ही राज्य में गठबंधन सहयोगियों से किसी मंत्री को हटाने पर फैसला लिया जाएगा। सावंत ने बताया कि वह भाजपा में शामिल हुए 10 विधायकों के साथ बुधवार की रात को दिल्ली पहुंचे।

Goa CM Pramod Sawant on 10 Congress MLAs who have merged with BJP, in Delhi: The MLAs will meet Home Minister Amit Shah and BJP Working President JP Nadda today. They have supported me to strengthen the state government and I welcome it. pic.twitter.com/pE6hF22nFx