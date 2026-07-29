शून्य प्रगति वाले 10 चिकित्सकों की संविदा होगी समाप्त
मुख्य विकास अधिकारी ने आयुष्मान कार्ड बनाने में लापरवाही के लिए 10 चिकित्सकों को नोटिस दिए और उनकी संविदा समाप्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिले में सभी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराना जरूरी है और जननी सुरक्षा योजना के लिए पुराने लाभार्थियों से संपर्क करने और भुगतान समय पर करने की बात कही।
मुख्य विकास अधिकारी ने आयुष्मान कार्ड बनाने में लापरवाही करने वाले 10 चिकित्सकों को नोटिस देकर संविदा समाप्त करने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य ने कहा कि जिले में शत-प्रतिशत आयुष्मान के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए जाएं। आयुष्मान कार्ड बनाने वाले नगरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के संविदा चिकित्सकों को नोटिस देकर उनकी संविदा समाप्त की कार्रवाई की जाए। जननी सुरक्षा योजना को लेकर उन्होंने कहा कि पुराने लाभार्थियों से संपर्क कर उनके दस्तावेज लेकर उनका खाता खुलवाएं और लंबित भुगतान 31 जुलाई तक हर हाल में कर दें।इनसेट--------इन्हें जारी हुए नोटिस---डॉ. नितेश कुमार विश्वास, डॉ.करन उपाध्याय, डॉ.प्रिंस पाल धनगर, डॉ.प्राची गुप्ता, डॉ.पीयूषा यादव, डॉ.विजेंद्र सिंह, डॉ.रामेश्वर दयाल, डॉ.अभिषेक झिंदल, डॉ.श्रेया सिंह एवं डॉ.अभिषेक यादव।
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