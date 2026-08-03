आशा कार्यकर्ताओं के लिए मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण शुरू
झारखंड की मेजबानी में छह राज्यों के 35 प्रतिभागी ले रहे हैं प्रशिक्षण, विभिन्न राज्यों से सीख लेकर झारखंड में बेहतर मॉडल विकसित किए जाएंगे
रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में ‘इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग मॉड्यूल-आशा’ पर आधारित 10 दिवसीय आवासीय रीजनल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स का सोमवार को रांची-खूंटी मार्ग स्थित एक रिसॉर्ट्स में औपचारिक शुभारंभ हुआ। 12 अगस्त तक चलने वाले इस प्रशिक्षण का आयोजन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड की मेजबानी में किया जा रहा है। यह देश का पहला क्षेत्रीय प्रशिक्षण है, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं के लिए तैयार समग्र एकीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल पर मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच मजबूत करने में सहिया कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। यह प्रशिक्षण उनकी क्षमता वृद्धि का प्रभावी माध्यम बनेगा और विभिन्न राज्यों की सफल कार्यप्रणालियों से सीख लेकर झारखंड में बेहतर मॉडल विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पहुंचाना है। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत करते हुए खूंटी के सिविल सर्जन डॉ. ललित नारायण पाठक ने कहा कि इतने उच्च स्तर के राष्ट्रीय प्रशिक्षण की मेजबानी करना जिले के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने विश्वास जताया कि यहां प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स अपने-अपने राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं को बेहतर तकनीकी मार्गदर्शन देंगे.
छह राज्यों के विशेषज्ञ और राष्ट्रीय प्रशिक्षक कर रहे सहभागिता
प्रशिक्षण में झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से आए 35 प्रतिभागी शामिल हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर के आठ प्रशिक्षक उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। कार्यशाला में एनएचएसआरसी, नई दिल्ली की वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉ. अनुराधा जैन, डॉ. सुरभि सेठी, डॉ. ऋचा शर्मा, डॉ. राकेश सारस्वत, डॉ. नीलम सिद्दीकी, डॉ. सीमा मल्होत्रा, अकय मिंज, डॉ. पंकज शाह, डॉ. ज्योत्स्ना एवं सुश्री प्रतिभा किशोर सहित कई विशेषज्ञ मौजूद हैं। विभिन्न राज्यों के चिकित्सा अधिकारी, कार्यक्रम समन्वयक और राज्य प्रशिक्षक भी प्रशिक्षण का हिस्सा बने हैं।
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