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ब्रम्हाकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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महाराजगंज। संवाद सूत्र। अनुमंडल मुख्यालय के हल्दी हट्टा बाजार के प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रविवार को 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाभियान की शुरुआत हुई। संस्था के मेडिकल विंग...

ब्रम्हाकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाभियान

महाराजगंज। संवाद सूत्र। अनुमंडल मुख्यालय के हल्दी हट्टा बाजार के प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रविवार को 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाभियान की शुरुआत हुई। संस्था के मेडिकल विंग के तत्वाधान में आयोजित इस अभियान की शुरुआत भाजपा नेत्री सुप्रिया जायसवाल, भाजपा जिला प्रवक्ता दिलीप कुमार सिंह, शोभा बहन, निपू बहन व बीके जितेंद्र भाई ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

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अभियान का उद्देश्य

इस अवसर पर बीके शोभा बहन ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं व परिवारों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना व उन्हें राजयोग व सकारात्मक जीवनशैली से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि नशा केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और रिश्तों को भी कमजोर करता है। ध्यान, योग और आध्यात्मिक ज्ञान से इच्छाशक्ति मजबूत होती है। जिससे नशे की लत आसानी से छोड़ी जा सकती है।

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पूर्व नशा पीड़ितों के अनुभव

कार्यक्रम में कई पूर्व नशा पीड़ितों ने भी अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे राजयोग अपनाकर उन्होंने नया जीवन पाया। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत अगले एक महीने तक शहर के स्कूलों, कॉलेजों व बस्तियों में जागरूकता सत्र, निःशुल्क परामर्श शिविर व संकल्प पत्र हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा।

समाज की अपील

कार्यक्रम में लोगों से अपील की गई कि अपने परिवार को नशे से दूर रखने का संकल्प लें व समाज को स्वस्थ बनाने में सहयोग करें। जिससे नशा मुक्त स्वस्थ व सशक्त भारत का निर्माण हो सके। कार्यक्रम की शुरुआत में नन्हीं बच्चियों के ने स्वागत गान प्रस्तुत किया।

सामान्य प्रश्न

इस अभियान का उद्देश्य क्या है?
इस अभियान का उद्देश्य युवाओं व परिवारों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना व उन्हें राजयोग व सकारात्मक जीवनशैली से जोड़ना है।
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