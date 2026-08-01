2 अगस्त को 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाभियान को ले होगी बैठक।
महाराजगंज में 2 अगस्त को 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाभियान के लिए बैठक होगी। बीके शोभा बहन के अनुसार यह अभियान 6 से 20 अगस्त तक चलेगा। बैठक में शैक्षणिक संस्थानों के निदेशक, प्राचार्य और समाजसेवी आमंत्रित होंगे, जिसका उद्देश्य 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाना है।
महाराजगंज, संवाद सूत्र। अनुमंडल मुख्यालय के प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 2 अगस्त को 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाभियान को ले बैठक होगी। बीके शोभा बहन ने बताया कि मेडिकल विंग के तत्वाधान 6 से 20 अगस्त तक 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान की सफलता को ले 2 अगस्त को एक बैठक का आयोजन किया गया है। जिसमें शैक्षणिक संस्थानों के निदेशक, प्राचार्य, शिक्षक, समाजसेवी व जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया जाएगा।
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