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2 अगस्त को 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाभियान को ले होगी बैठक।

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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महाराजगंज में 2 अगस्त को 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाभियान के लिए बैठक होगी। बीके शोभा बहन के अनुसार यह अभियान 6 से 20 अगस्त तक चलेगा। बैठक में शैक्षणिक संस्थानों के निदेशक, प्राचार्य और समाजसेवी आमंत्रित होंगे, जिसका उद्देश्य 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाना है।

2 अगस्त को 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाभियान को ले होगी बैठक।

महाराजगंज, संवाद सूत्र। अनुमंडल मुख्यालय के प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 2 अगस्त को 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाभियान को ले बैठक होगी। बीके शोभा बहन ने बताया कि मेडिकल विंग के तत्वाधान 6 से 20 अगस्त तक 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान की सफलता को ले 2 अगस्त को एक बैठक का आयोजन किया गया है। जिसमें शैक्षणिक संस्थानों के निदेशक, प्राचार्य, शिक्षक, समाजसेवी व जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया जाएगा।

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