PM आवास के पास वाली मस्जिद को तोड़ने से रोक लें; वक्फ बोर्ड से ओवैसी की पार्टी ने की अपील
शोएब जमानी ने वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें 8 सितंबर 1977 के दिल्ली गजट नोटिफिकेशन का हवाला दिया गया है। उसमें इस मस्जिद का जिक्र है।
प्रधानमंत्री आवास के बाहर वर्षों पुरानी मस्जिद को तोड़ने के आदेश का मुद्दा गरमा गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने एक ज्ञापन सौंपकर रेस कोर्स रोड स्थित मस्जिद और उससे सटे कब्रिस्तान के मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने बोर्ड से आग्रह किया कि वे इस धार्मिक स्थल की सुरक्षा के लिए जरूरी कानूनी कदम उठाएं। साथ ही जब तक सक्षम प्राधिकारी संबंधित रिकॉर्ड और कानूनी दावों की जांच नहीं कर लेते तब तक किसी भी तरह की तोड़फोड़ को रोका जाए।
1977 के गजट का दिया हवाला
एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमानी ने वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें 8 सितंबर 1977 के दिल्ली गजट नोटिफिकेशन का हवाला दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस नोटिफिकेशन में उस जगह पर मस्जिद और कब्रिस्तान का जिक्र है, जो लगभग दो बीघा में फैला हुआ है।
वक्फ बोर्ड के बाहर विरोध-प्रदर्शन
उन्होंने बोर्ड से मांग की है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई की जांच करें और उसे चुनौती दें। साथ ही मस्जिद समिति को कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए जरूरी अधिकार और दस्तावेज उपलब्ध कराएं। साथ ही वक्फ, गजट और राजस्व से जुड़े संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित रखें। आपको बता दें कि AIMIM के कार्यकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। उनका आरोप था कि इस मामले पर CEO का रवैया नकारात्मक रहा है।
रेस कोर्स मस्जिद को खाली करने का नोटिस
अधिकारियों ने प्रधानमंत्री आवास के करीब स्थित रेस कोर्स मस्जिद को खाली करने का नोटिस दिया है। साथ ही इसकी पानी और बिजली की आपूर्ति भी काट दी गई है। इस फैसले का कुछ राजनीतिक दलों ने भी विरोध किया है। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी इसका विरोध किया है।
महबूबा ने कहा, ''प्रधानमंत्री मुस्लिम देशों में मस्जिदों का दौरा करते हैं, उनकी भव्यता की तारीफ और इस्लाम से जुड़ी भावनाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अपने ही देश में प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित 120 साल पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद को खाली करने का नोटिस दिया जा रहा है। इस तरह का विरोधाभास वाकई हैरान करने वाला है।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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