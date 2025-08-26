Video: ऐ भाई... हटो-हटो; जब पहाड़ धड़ाधड़ गिरने लगा, चट्टानें देख लोग 'बैक-बैक' करने लगे

अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में सैपर कैंप के पास सोमवार दोपहर को हुए भारी भूस्खलन के कारण दिरांग और तवांग के बीच सड़क संपर्क टूट गया। पद्मा होटल के नजदीक भूस्खलन होने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई।

पद्मा होटल के नजदीक भूस्खलन होने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई, जिससे करीब 120 मीटर सड़क अवरुद्ध हो गई। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल था। पहाड़ से पत्थर लुढ़क रहे थे और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वायरल वीडियो में एक व्यक्ति चिल्लाता है कि ओए, कुछ आ रहा है। इसी बीच दूसरा व्यक्ति चीखता है और कहता है कि बैक मारो, बैक मारो! ऐ भाई, बैक करो, बैक करो! जल्दी। तभी एक अन्य व्यक्ति कहता है कि और आएगा... हटो, हटो (और भी बहुत कुछ होगा, जल्दी हट जाओ)। वहीं, वीडियो में कुछ लोग हॉर्न बजा रहे हैं और अपनी गाड़ियों को तेजी से पीछे कर रहे हैं। कुछ लोग गाड़ियों से उतरकर भाग रहे थे, जबकि पत्थर लगातार गिर रहे थे। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ चट्टानें गाड़ियों से टकराईं।