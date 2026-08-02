6 दिनों तक हुई पत्थरबाजी; कॉकरोचों को किसने भड़काया? दिल्ली पुलिस ने सबकी कर ली पहचान

सरकार को सौंपी गई दिल्ली पुलिस की एक आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार, CJP के मार्च के दौरान हुई हिंसा में शामिल लोगों की पहचान फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से की गई। इसमें 10 से अधिक हत्या के आरोपी शामिल हैं।

NEET पेपर लीक के विरोध में दिल्ली के दिल कहे जाने वाले इलाकों में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ताओं के द्वारा कम से कम छह दिनों तक पत्थरबाजी की गई। इस दौरान सैकड़ों वाहनों के साथ-साथ सारकारी और व्यक्तिगत संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा गया। दिल्ली पुलिस ने इसकी विस्तृत जानकारी दी है। पुलिस का यह भी कहना है कि तनाव को कम करने के लिए उन्होंने अत्यधिक संयम के साथ कार्रवाई की। अधिकारियों का यह भी कहना है कि जंतर-मंतर पर एकत्र हुए छात्रों की भीड़ में राजनीतिक स्वार्थ रखने वाले लोगों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने घुसपैठ की और फिर हिंसा को हवा दी।

20 जुलाई को जब संसद का सत्र चल रहा था और CJP ने संसद मार्च का आह्वान किया था। इस दौरान झड़पें हुईं। पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप लगे, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि उकसावे, हिंसा और हाई-सिक्योरिटी जोन में बैरिकेड्स तोड़े जाने पर बार-बार दी गई चेतावनी दी गई थी। इसके बाद कार्रवाई की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि 25 जुलाई को सरकार द्वारा तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आदि की मांग माने जाने तक पत्थरबाजी की घटनाएं जारी रहीं।

इन जगहों पर हुई पत्थरबाजी रिपोर्ट्स के मुताबिक, विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा केवल एक जगह सीमित नहीं थी बल्कि संसद के 2 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई थी। गोल डाक खाना, टॉल्स्टॉय-जनपथ क्रॉसिंग, रेल भवन के पास रफी मार्ग बैरिकेड जो कि संसद के सबसे करीब है, जंतर-मंतर, कनॉट प्लेस में एलआईसी बिल्डिंग के पास आउटर सर्कल, टॉल्स्टॉय-संसद मार्ग कॉरिडोर, एसबीआई बिल्डिंग के पास संसद मार्ग, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पास रायसीना रोड और रीगल बिल्डिंग जैसी जगहों पर पत्थरबाजी की सूचना मिली थी।

सरकारी संपत्ति का भारी नुकसान इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान 110 बैरिकेड्स, 171 रस्सियां, 1 वायरलेस सेट, 1 बॉडी-वॉर्न कैमरा, 10 हाथ वाले मेटल डिटेक्टर, 2 पब्लिक एड्रेस सिस्टम, 15 लाउडहैलर, 10 अग्निशामक यंत्र, 4 वायर कटर और 1 एक्स-रे बैग स्कैनर या तो क्षतिग्रस्त हुए या गायब हुए। 355 हेलमेट, 285 बॉडी प्रोटेक्टर्स, 54 शील्ड्स, 10 टॉर्च और 24 फर्स्ट-एड बॉक्स को भी नुकसान पहुंचा है। इस दौरान 29 सरकारी वाहनों को नुकसाना पहुंचाया गया, जिनमें कार, बस, बाइक, टेम्पो आदि शामिल हैं। एक वाटर टैंकर, एक डीटीसी बस और एक और सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचा है। इस हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान 244 पुलिसकर्मी और 209 नागरिक घायल हुए।