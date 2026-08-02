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6 दिनों तक हुई पत्थरबाजी; कॉकरोचों को किसने भड़काया? दिल्ली पुलिस ने सबकी कर ली पहचान

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।
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सरकार को सौंपी गई दिल्ली पुलिस की एक आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार, CJP के मार्च के दौरान हुई हिंसा में शामिल लोगों की पहचान फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से की गई। इसमें 10 से अधिक हत्या के आरोपी शामिल हैं।

CJP Protest jantar mantar
कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन।

NEET पेपर लीक के विरोध में दिल्ली के दिल कहे जाने वाले इलाकों में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ताओं के द्वारा कम से कम छह दिनों तक पत्थरबाजी की गई। इस दौरान सैकड़ों वाहनों के साथ-साथ सारकारी और व्यक्तिगत संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा गया। दिल्ली पुलिस ने इसकी विस्तृत जानकारी दी है। पुलिस का यह भी कहना है कि तनाव को कम करने के लिए उन्होंने अत्यधिक संयम के साथ कार्रवाई की। अधिकारियों का यह भी कहना है कि जंतर-मंतर पर एकत्र हुए छात्रों की भीड़ में राजनीतिक स्वार्थ रखने वाले लोगों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने घुसपैठ की और फिर हिंसा को हवा दी।

20 जुलाई को जब संसद का सत्र चल रहा था और CJP ने संसद मार्च का आह्वान किया था। इस दौरान झड़पें हुईं। पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप लगे, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि उकसावे, हिंसा और हाई-सिक्योरिटी जोन में बैरिकेड्स तोड़े जाने पर बार-बार दी गई चेतावनी दी गई थी। इसके बाद कार्रवाई की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि 25 जुलाई को सरकार द्वारा तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आदि की मांग माने जाने तक पत्थरबाजी की घटनाएं जारी रहीं।

इन जगहों पर हुई पत्थरबाजी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा केवल एक जगह सीमित नहीं थी बल्कि संसद के 2 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई थी। गोल डाक खाना, टॉल्स्टॉय-जनपथ क्रॉसिंग, रेल भवन के पास रफी मार्ग बैरिकेड जो कि संसद के सबसे करीब है, जंतर-मंतर, कनॉट प्लेस में एलआईसी बिल्डिंग के पास आउटर सर्कल, टॉल्स्टॉय-संसद मार्ग कॉरिडोर, एसबीआई बिल्डिंग के पास संसद मार्ग, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पास रायसीना रोड और रीगल बिल्डिंग जैसी जगहों पर पत्थरबाजी की सूचना मिली थी।

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सरकारी संपत्ति का भारी नुकसान

इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान 110 बैरिकेड्स, 171 रस्सियां, 1 वायरलेस सेट, 1 बॉडी-वॉर्न कैमरा, 10 हाथ वाले मेटल डिटेक्टर, 2 पब्लिक एड्रेस सिस्टम, 15 लाउडहैलर, 10 अग्निशामक यंत्र, 4 वायर कटर और 1 एक्स-रे बैग स्कैनर या तो क्षतिग्रस्त हुए या गायब हुए। 355 हेलमेट, 285 बॉडी प्रोटेक्टर्स, 54 शील्ड्स, 10 टॉर्च और 24 फर्स्ट-एड बॉक्स को भी नुकसान पहुंचा है। इस दौरान 29 सरकारी वाहनों को नुकसाना पहुंचाया गया, जिनमें कार, बस, बाइक, टेम्पो आदि शामिल हैं। एक वाटर टैंकर, एक डीटीसी बस और एक और सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचा है। इस हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान 244 पुलिसकर्मी और 209 नागरिक घायल हुए।

आरोपियों की कर ली गई है पहचान

सरकार को सौंपी गई दिल्ली पुलिस की एक आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार, CJP के मार्च के दौरान हुई हिंसा में शामिल लोगों की पहचान फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से की गई। इसमें 10 से अधिक हत्या के आरोपी शामिल हैं। इनके अलावा, डकैती, यौन अपराध, आर्म्स एक्ट और नशीले पदार्थों की स्मगलिंग से जुड़े आरोपी शामिल हैं।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


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