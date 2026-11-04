अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिडटर्म चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने हाउस और सीनेट दोनों में जीत हासिल कर ली है। ऐसे में दुनिया भर की सरकारें अब यह देख रही हैं कि कांग्रेस में सत्ता बदलने से वाशिंगटन की विदेश नीति पर क्या असर पड़ेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिडटर्म चुनाव में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट, दोनों में स्पष्ट जीत हासिल कर ली है। ट्रंप अपनी पार्टी की हार से काफी नाराज बताए जा रहे हैं। दुनिया भर की सरकारें अब बेहद सावधानी से स्थिति पर नजर रख रही हैं। वे यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि कांग्रेस में सत्ता का संतुलन बदलने से वाशिंगटन की विदेश नीति और दुनिया के विभिन्न झगड़ों, गठबंधनों व द्विपक्षीय रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। मिडटर्म चुनावों में हार के बाद राष्ट्रपति अक्सर विदेश नीति पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि घरेलू मुद्दों पर कांग्रेस उन्हें रोक सकती है। ऐसे में ईरान, इजरायल, भारत, कनाडा, यूरोप, दक्षिण कोरिया और चीन समेत कई देशों के लिए आने वाले महीने महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

ईरान ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने साफ कहा है कि अमेरिकी राजनीतिक माहौल में बदलाव से तेहरान के प्रति वाशिंगटन की दुश्मनी कम नहीं होगी। रिपब्लिकन को मिडटर्म चुनावों में हार मिली है, लेकिन इससे अमेरिका का रवैया बदलने की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बुधवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित लिखित संदेश में खामेनेई ने लिखा कि अगर कोई अब भी अमेरिका के व्यवहार में बदलाव या राजनीतिक पार्टियों और समूहों के बीच दबदबे वाले सिस्टम में बदलाव की उम्मीद कर रहा है, तो वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।

दरअसल, यह संदेश ईरान के सालाना 4 नवंबर वाले अमेरिका विरोधी कार्यक्रम के मौके पर जारी किया गया। संदेश में वाशिंगटन को किसी भी तरह की रियायत देने के खिलाफ सख्त चेतावनी दी गई। कहा गया कि अमेरिका ईरान से बिना शर्त समर्पण चाहता है और कोई भी समझौता आगे की और मांगों तथा सैन्य हमलों का रास्ता खोल सकता है। संदेश में होर्मुज और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के खिलाफ ईरान की कार्रवाई को इस बात का सबूत बताया गया कि अमेरिकी सैन्य ताकत अजेय नहीं है। संदेश में साफ कहा गया है कि आक्रामकता का कोई भी दोहराव कहीं अधिक व्यापक आयाम लेगा।

इजरायल कांग्रेस पर डेमोक्रेटिक पार्टी का कब्जा इजरायल के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर रहा है। ये चुनौतियां सिर्फ मिडटर्म चुनावों के तुरंत असर तक सीमित नहीं हैं। ट्रंप की ईरान रणनीति पर अनिश्चितता, डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर इजरायल की बढ़ती आलोचना और 2028 के राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े राजनीतिक समीकरण; ये सभी वाशिंगटन और येरुशलम के रिश्तों को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं।

पहली और सबसे बड़ी चिंता यह है कि चुनावी झटके और ईरान के साथ युद्ध की राजनीतिक कीमत के बाद ट्रंप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। जेरूसलम पोस्ट के हवाले से विश्लेषकों का कहना है कि दो रास्ते हो सकते हैं। पहला, नए राजनयिक प्रयास और तेहरान को कुछ छूट देना। दूसरा, जीत का ऐलान करने और अमेरिकी हस्तक्षेप कम करने के मकसद से एक छोटा लेकिन तेज सैन्य अभियान चलाना। दोनों ही रास्ते इजरायल के लिए अलग-अलग मायने रखते हैं।

कांग्रेस में नया शक्ति संतुलन दूसरी बड़ी चुनौती है। दोनों सदनों पर डेमोक्रेटिक नियंत्रण से पार्टी को कमेटियों की लीडरशिप, विधायी एजेंडा और इजरायली नीतियों की कांग्रेसनल जांच पर ज्यादा असर मिलेगा। इसमें गाजा में युद्ध और अमेरिका द्वारा दी जा रही सैन्य मदद भी शामिल है। लंबे समय का सवाल यह है कि ये नतीजे 2028 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के इजरायल प्रति नजरिए को कैसे आकार देंगे। जो उम्मीदवार इजरायल की खुलकर आलोचना करते रहे हैं, उन्हें चुनाव में सफलता मिली है।

ऐसे में इजरायली विश्लेषकों को डर है कि नई पीढ़ी के नेता, डेमोक्रेटिक सांसदों के साथ, पार्टी के आधार पर समर्थन मांगने वाले उम्मीदवारों के लिए संदर्भ बिंदु बन सकते हैं। यहां तक कि उन उम्मीदवारों पर भी इजराइल के प्रति सख्त रवैया अपनाने का दबाव पड़ सकता है, जो सबसे अहम पदों पर नहीं हैं।

भारत भारत पर वाशिंगटन के साथ व्यापार समझौता करने का नया और ज्यादा दबाव पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप मिडटर्म चुनावों में अपनी पार्टी की हार के बाद आर्थिक और राजनयिक फायदे दिखाना चाहेंगे। हालांकि कांग्रेस पर डेमोक्रेटिक नियंत्रण से उनकी टैरिफ नीति की जांच बढ़ सकती है, लेकिन प्रशासन के बड़े व्यापार दृष्टिकोण में कोई खास बदलाव आने की संभावना कम है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के एक विश्लेषण से पता चलता है कि ट्रंप भारत समेत व्यापार भागीदारों पर दबाव बनाए रखने के लिए कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ही आर्थिक राष्ट्रवाद, घरेलू विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। नई दिल्ली के लिए सबसे पहली और बड़ी चिंता प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की शर्तें हो सकती हैं। GTRI का तर्क है कि ट्रंप, जो रूस, चीन और ईरान से जुड़ी अपनी बड़ी विदेश नीति की कोशिशों में नाकामी का सामना कर रहे हैं, अमेरिकी प्रभाव दिखाने के लिए भारत के साथ जल्दी ट्रेड डील कर सकते हैं।

अमेरिका भारतीय कृषि और औद्योगिक बाजारों तक ज्यादा पहुंच के लिए जोर दे सकता है। साथ ही पांच साल में 500 अरब डॉलर का अमेरिकी सामान खरीदने का वादा और वाशिंगटन के साथ कुछ सुरक्षा व आर्थिक नीतियों को जोड़ने की मांग कर सकता है। प्रस्तावित व्यवस्था ने आगे अमेरिकी टैरिफ की संभावना को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है, जिसमें भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद से जुड़ी अतिरिक्त ड्यूटी भी शामिल है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नियंत्रण वाली कांग्रेस ट्रंप की टैरिफ नीति की कानूनी जांच बढ़ा सकती है, लेकिन कारोबारियों को मौजूदा ड्यूटी से तुरंत राहत मिलने की संभावना बहुत कम है। भारत को अब अपनी रणनीति सोच-समझकर बनानी होगी, क्योंकि ट्रंप आर्थिक जीत दिखाने के लिए जल्दबाजी कर सकते हैं।

कनाडा रिपब्लिकन की हार से कनाडा को वाशिंगटन के साथ व्यापार बातचीत में ज्यादा फायदा मिल सकता है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने संकेत दिया है कि ट्रंप प्रशासन ने मिडटर्म नतीजों से पहले ही अपनी कुछ मांगों को कम करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को एंटीगुआ में कॉमनवेल्थ नेताओं की बैठक के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कार्नी ने कहा कि वाइट हाउस 'कम मांग रहा है और ज्यादा दे रहा है।' उन्होंने कहा कि वाशिंगटन ने कनाडा की कुछ 'रेड लाइंस' पर अपनी स्थिति बदल दी है। CBC न्यूज ने बताया कि कनाडा के संघीय और प्रांतीय अधिकारियों को उम्मीद थी कि रिपब्लिकन को झटका लगने से ओटावा की बातचीत की स्थिति मजबूत होगी।

हालांकि अमेरिका में कनाडा की पूर्व राजदूत कर्स्टन हिलमैन ने कार्नी सरकार को अचानक रास्ता बदलने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर वे कनाडा को मंजूर व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं तो रचनात्मक बातचीत जारी रखनी चाहिए। चुनाव के नतीजे ट्रंप की अपने घरेलू एजेंडा को आगे बढ़ाने की क्षमता पर भी सवाल उठाते हैं। हालांकि डेमोक्रेट्स कांग्रेस के दोनों सदनों को नियंत्रित करेंगे और टैरिफ व दूसरी नीतियों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन ट्रंप के पास काफी कार्यकारी शक्तियां हैं और वे सांसदों द्वारा पास किए गए बिलों को वीटो कर सकते हैं। इसलिए डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाली कांग्रेस जांच, कानून और जांच के जरिए उनके एजेंडा को रोक सकती है, लेकिन अपने आप उनकी नीति को पलट नहीं पाएगी।

यूरोप कांग्रेस पर डेमोक्रेटिक पार्टी का कब्जा यूरोपीय सहयोगियों को यूक्रेन, रूस और नाटो के प्रति ट्रंप के नजरिए का विरोध करने के लिए ज्यादा जगह दे सकता है। लेकिन इससे वाशिंगटन की विदेश नीति में कोई बड़ा बदलाव आने की उम्मीद कम है, क्योंकि कूटनीति और सैन्य तैनाती पर राष्ट्रपति के पास काफी अधिकार रहेगा। फरवरी 2022 में जब से रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया है, डेमोक्रेट्स ने कीव को सैन्य मदद और मॉस्को के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों का बड़े पैमाने पर समर्थन किया है। डेमोक्रेटिक नियंत्रित कांग्रेस ट्रंप के लिए रूस पर प्रतिबंध कम करना या यूक्रेन के लिए समर्थन कमजोर करने वाली नीति को आगे बढ़ाना मुश्किल बना सकती है।

लेकिन चुनाव में मिली हार ट्रंप को विदेश नीति पर ज्यादा ध्यान देने के लिए मजबूर कर सकती है, जहां उनके पास ज्यादा कार्यकारी अधिकार हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत को फिर से शुरू किया जाए, शायद कीव की स्थिति को पूरी तरह ध्यान में रखे बिना। इसका असर यूरोपीय सुरक्षा और नाटो तक भी है। पेंटागन यूरोप में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी की समीक्षा कर रहा है और ट्रंप महाद्वीप पर तैनात अमेरिकी सैनिकों की संख्या कम करने के पक्ष में हैं। जबकि डेमोक्रेट्स ने सैनिकों की वापसी का विरोध करने का वादा किया है, कांग्रेस के पास सैन्य तैनाती तय करने की सीमित क्षमता है, जो काफी हद तक राष्ट्रपति के अधिकार में है।

दक्षिण कोरिया सियोल को वाशिंगटन के साथ ज्यादा मुश्किल रिश्तों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसे ट्रंप प्रशासन और डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाली कांग्रेस दोनों के साथ अलग-अलग डील करनी होगी। दक्षिण कोरिया के पूर्व उप विदेश मंत्री चोई जोंग-कुन ने एक लोकप्रिय कोरियाई करंट अफेयर्स शो में कहा कि देश को वाइट हाउस और कांग्रेस के साथ अलग-अलग डील करना होगा, जिससे कूटनीति और मुश्किल हो जाएगी। चोई ने परमाणु ऊर्जा वाली पनडुब्बी के लिए ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने की राष्ट्रपति ली जे-म्यांग की कोशिशों की ओर इशारा करते हुए चेतावनी दी कि डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाली कांग्रेस गैर-प्रसार पर ज्यादा सख्त रुख अपना सकती है और योजना में रुकावटें डाल सकती है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि अगर प्रशासन अब कोई बड़ी छूट नहीं दे सकता, तो क्या उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन के पास ट्रंप के साथ उच्च स्तरीय बातचीत फिर से शुरू करने का कोई खास कारण होगा।

आर्थिक और रक्षा प्रतिबद्धताएं भी ज्यादा जांच के दायरे में आ सकती हैं। दक्षिण कोरिया ने पिछले साल साइन किए गए एक समझौते के तहत अमेरिका के रणनीतिक क्षेत्रों, जिसमें शिपबिल्डिंग और सेमीकंडक्टर शामिल हैं, में 350 अरब डॉलर के निवेश का वादा किया है। रिपोर्टों के अनुसार, ट्रंप प्रशासन सियोल पर देश में अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने का ज्यादा खर्च उठाने के लिए भी दबाव डाल सकता है, जिसमें संभावित टैरिफ की धमकियां और सैनिकों की संख्या में कमी से दबाव और बढ़ सकता है।

चीन चीन ने अमेरिकी मिडटर्म चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की बढ़त पर सावधानी से प्रतिक्रिया दी है। उसने चुनावों को अमेरिका का आंतरिक मामला बताया और कहा कि वह दोनों देशों के नेताओं के बीच हुए समझौतों को लागू करने के लिए वाशिंगटन के साथ काम करता रहेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने एक मीडिया ब्रीफिंग में नतीजों पर बीजिंग के आकलन पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका के मिडटर्म चुनाव एक घरेलू मामला है। माओ ने कहा कि चीन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई महत्वपूर्ण समझ को बनाए रखने और लागू करने, संचार बढ़ाने, मतभेदों को ठीक से संभालने और सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ काम जारी रखने को तैयार है।

उन्होंने कहा कि बीजिंग, वाशिंगटन के साथ सम्मान, निष्पक्षता और आपसी तालमेल के आधार पर रणनीतिक स्थिरता वाला एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी बताया कि चीन, अमेरिका के राजनीतिक माहौल में बदलाव के बावजूद आपसी रिश्तों को जारी रखने को प्राथमिकता देता है। इस साल शी और ट्रंप के बीच दो शिखर सम्मेलन हुए, जिसमें 23 से 25 सितंबर तक चीनी राष्ट्रपति के अमेरिका दौरे के दौरान हुई मीटिंग भी शामिल है। मई में ट्रंप के बीजिंग दौरे के बाद यह उनका दूसरा सम्मेलन था और बीजिंग ने इन मीटिंग्स को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया, जिसका मकसद आपसी रिश्तों में रणनीतिक स्थिरता लाना था।