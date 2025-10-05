Stay where you are Mamata Banerjee Advice to tourists after Darjeeling tragedy जहां पर हैं, वहीं रुकें; दार्जिलिंग हादसे के बाद ममता बनर्जी की पर्यटकों को सलाह, India News in Hindi - Hindustan
जहां पर हैं, वहीं रुकें; दार्जिलिंग हादसे के बाद ममता बनर्जी की पर्यटकों को सलाह

ममता बनर्जी ने कहा हम उत्तर बंगाल में पर्यटकों को सलाह दे रहे हैं कि जब तक हमारी पुलिस उन्हें सुरक्षित बाहर नहीं निकाल लेती, तब तक वे जहां हैं, वहीं रुकें। बचाव का खर्च हमारा है और पर्यटकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाताSun, 5 Oct 2025 03:02 PM
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को दार्जिलिंग में आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन पर गहरी चिंता व्यक्त की। इस हादसे में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। बनर्जी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मैं इस बात से बेहद चिंतित कि कल रात कुछ ही घंटों में अचानक हुई भारी बारिश और बाहर से हमारे राज्य में नदी के पानी के अत्यधिक प्रवाह के कारण उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल दोनों के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं।" उन्होंने पर्यटकों को सलाह दी कि जब तक उन्हें सुरक्षित निकाल नहीं लिया जाता है, तब तक वे जहां पर हैं, वहीं रुके रहें।

उन्होंने आगे कहा, "कल रात उत्तर बंगाल में 12 घंटों में अचानक 300 मिमी से ज्यादा बारिश हुई और साथ ही संकोश नदी में पानी का अत्यधिक प्रवाह हुआ और साथ ही भूटान और सिक्किम से नदी का पानी भी बह गया। इससे आपदाएं हुईं।" उन्होंने आगे कहा कि हमें यह जानकर गहरा सदमा और दुःख हुआ है कि भारी बारिश और नदियों में आई बाढ़ के कारण हमने अपने कुछ भाई-बहनों को खो दिया है। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं। दो लोहे के पुल ढह गए हैं, कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और बाढ़ आ गई है, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार जिलों में बड़े पैमाने पर जमीन जलमग्न हो गई है। विशेष रूप से मिरिक, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, माटीगाड़ा और अलीपुरद्वार में चिंताजनक क्षति और नुकसान की खबरें आई हैं।

ममता बनर्जी ने आगे कहा, ''मैं कल रात से ही चौबीसों घंटे स्थिति पर नजर रख रही हूं। मैंने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, उत्तर बंगाल के जिलों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वर्चुअल बैठक की है और इस बैठक में गौतम देब और अनित थापा जैसे जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया है। मैं लगातार संपर्क में हूं और इस सिलसिले में कल अपने मुख्य सचिव के साथ व्यक्तिगत रूप से उत्तर बंगाल जा रही हूं। इस बीच, हम उत्तर बंगाल में पर्यटकों को सलाह दे रहे हैं कि जब तक हमारी पुलिस उन्हें सुरक्षित बाहर नहीं निकाल लेती, तब तक वे जहां हैं, वहीं रुकें। बचाव का खर्च हमारा है और पर्यटकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है।''

