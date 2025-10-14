Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsState poll body urges Election Commission to Defer SIR in Maharashtra until local body elections

महाराष्ट्र में जनवरी 2026 तक ना हो SIR, ECI के पास पहुंची अर्जी; क्या बताई गई वजह?

बीते दिनों चुनाव आयोग ने संकेत दिए हैं कि मतदाता सूची के राज्यवार विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रकिया के साथ-साथ पूरे देश में भी इसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं।

Jagriti Kumari भाषा, मुंबईTue, 14 Oct 2025 04:39 PM
share Share
Follow Us on
महाराष्ट्र में जनवरी 2026 तक ना हो SIR, ECI के पास पहुंची अर्जी; क्या बताई गई वजह?

महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (MEC) ने हाल ही में चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया जाए। MEC ने कहा है कि इस अगर आयोग की ऐसी कोई योजना है तो उसे जनवरी 2026 तक स्थगित किया दिया जाए।

राज्य निर्वाचन आयोग बीते 9 सितंबर को आयोग को भेजे गए अपने पत्र में कहा है कि राज्य के अधिकारी स्थानीय निकाय चुनाव में व्यस्त रहेंगे और इसीलिए SIR की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। MEC ने कहा, ‘‘भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई 2025 के अपने आदेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव चार महीने की अवधि के भीतर संपन्न कराने का प्रयास करने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को उचित मामलों में समय विस्तार की मांग करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की है।’’ राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी बताया कि SIR और स्थानीय निकाय चुनाव कराने वाले अधिकारी एक ही होंगे।

बता दें कि महाराष्ट्र में सभी 29 नगर निगमों के 247 नगर परिषदों, 147 नगर परिषदों में से 42 नगर पंचायतों, 34 जिला परिषदों में से 32 और 351 पंचायत समितियों में से 336 के लिए चुनाव होने हैं। इन सभी निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया अस्थायी रूप से जनवरी 2026 तक जारी रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य के अधिकतर उप जिलाधिकारी और तहसीलदार (जिन्हें स्थानीय निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है) इन चुनावों में व्यस्त रहेंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी अर्जी में कहा, ‘‘चूंकि उप जिलाधिकारी और तहसीलदार सहित क्षेत्रीय कर्मचारी स्थानीय निकाय चुनाव और विधानसभा मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए एक ही अधिकारी हैं, इसलिए अनुरोध है कि अगर आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू करने की कोई योजना है तो उसे कम से कम जनवरी 2026 के अंत तक स्थगित कर दिया जाए।’’

ये भी पढ़ें:देश में SIR कब? मुख्य चुनाव आयुक्त का बड़ा इशारा, विपक्ष के आरोपों पर क्या कहा
ये भी पढ़ें:महाराष्ट्र में भी हो SIR, बिहार चुनाव से पहले शिवसेना नेता ने उठा दी बड़ी मांग

इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने सितंबर के पहले सप्ताह में जनवरी 2026 तक SIR आयोजित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव आयोग को सूचित किया है कि जिला परिषदों और पंचायत समितियों के वार्ड का परिसीमन पूरा हो गया है, जबकि नगर निगमों, परिषदों और नगर पंचायतों के लिए वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी हो जाएगी।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Maharashtra News special intensive revision sir
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।