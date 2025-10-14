महाराष्ट्र में जनवरी 2026 तक ना हो SIR, ECI के पास पहुंची अर्जी; क्या बताई गई वजह?

बीते दिनों चुनाव आयोग ने संकेत दिए हैं कि मतदाता सूची के राज्यवार विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रकिया के साथ-साथ पूरे देश में भी इसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं।

महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (MEC) ने हाल ही में चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया जाए। MEC ने कहा है कि इस अगर आयोग की ऐसी कोई योजना है तो उसे जनवरी 2026 तक स्थगित किया दिया जाए।

राज्य निर्वाचन आयोग बीते 9 सितंबर को आयोग को भेजे गए अपने पत्र में कहा है कि राज्य के अधिकारी स्थानीय निकाय चुनाव में व्यस्त रहेंगे और इसीलिए SIR की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। MEC ने कहा, ‘‘भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई 2025 के अपने आदेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव चार महीने की अवधि के भीतर संपन्न कराने का प्रयास करने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को उचित मामलों में समय विस्तार की मांग करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की है।’’ राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी बताया कि SIR और स्थानीय निकाय चुनाव कराने वाले अधिकारी एक ही होंगे।

बता दें कि महाराष्ट्र में सभी 29 नगर निगमों के 247 नगर परिषदों, 147 नगर परिषदों में से 42 नगर पंचायतों, 34 जिला परिषदों में से 32 और 351 पंचायत समितियों में से 336 के लिए चुनाव होने हैं। इन सभी निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया अस्थायी रूप से जनवरी 2026 तक जारी रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य के अधिकतर उप जिलाधिकारी और तहसीलदार (जिन्हें स्थानीय निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है) इन चुनावों में व्यस्त रहेंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी अर्जी में कहा, ‘‘चूंकि उप जिलाधिकारी और तहसीलदार सहित क्षेत्रीय कर्मचारी स्थानीय निकाय चुनाव और विधानसभा मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए एक ही अधिकारी हैं, इसलिए अनुरोध है कि अगर आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू करने की कोई योजना है तो उसे कम से कम जनवरी 2026 के अंत तक स्थगित कर दिया जाए।’’