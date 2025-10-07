तत्काल बंद कर दें, 'बिग बॉस' कन्नड़ के स्टूडियो पर चला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का डंडा

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में बिग बॉस कन्नड़ के स्टूडियो को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है।

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (KSPCB) ने पर्यावरण नियमों के गंभीर उल्लंघन का हवाला देते हुए बेंगलुरु दक्षिण जिले के बिदादी में उस स्टूडियो परिसर को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है जिसमें कन्नड़ रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ का संचालन किया जा रहा है। बोर्ड ने छह अक्टूबर को वेल्स स्टूडियोज एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जॉली वुड स्टूडियोज एंड एडवेंचर्स) को नोटिस जारी कर निर्देश दिया है कि परिसर में सभी गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएं।

आधिकारिक सूचना में, बोर्ड ने कहा, ‘उक्त परिसर का उपयोग जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत आवश्यक स्थापना और संचालन सहमति प्राप्त किए बिना बड़े पैमाने पर मनोरंजन और स्टूडियो संचालन के लिए किया जा रहा है।’