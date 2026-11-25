'मोदी चालीसा' से शुरुआत, मंच पर भी PM की फोटो, दीपके ने कौन से 'डर' को बताया ऐसा करने की वजह
अभिजीत दीपके ने कहा, ‘सोचिए जो लोग एक दूध डेयरी का चुनाव भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए क्या-क्या करते होंगे। शर्म आनी चाहिए इनको, दूध डेयरी के चुनावों में भी ये चोरी कर रहे हैं। इस देश में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज बची भी है या नहीं बची है।’
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बुधवार को महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने एक दिन बाद यानी गुरुवार को यहां होने वाली 'लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ' रैली के आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस रैली में अभिनेता और एक्टिविस्ट प्रकाश राज और पार्टी के सह-संयोजक आशुतोष रांका भी शामिल होंगे। इस रैली के आयोजन की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि देश में एक-एक करके लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है।
उन्होंने कहा, 'देश में बाबा साहब के विचारों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, बाबा साहब के संविधान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस देश की जनता कभी भी ऐसा नहीं होने देगी, चाहे मोदी जैसे सौ तानाशाह भी आ जाएं उसके बाद भी बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान रहेगा और ये देश उसी संविधान पर चलेगा, जिस संविधान की नींव बाबा साहब आंबेडकर ने रखी थी।'
‘मोदी चालीसा’ से शुरुआत, पीएम की फोटो पास में रख पीसी
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी खास बात यह रही की एक तरफ तो दीपके ने इस पीसी में प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह, लोकतंत्र विरोधी और वोट चोर बताते हुए उन पर तीखा हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ पीसी के लिए जो मंच बना था उस पर उन्होंने प्रधानमंत्री की तस्वीर भी रखी हुई थी। यहां तक कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी उन्होंने 'मोदी चालीसा' को मोबाइल में बजाने के साथ की थी। इसके अलावा पार्टी के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने भी पीसी में अपने संबोधन की शुरुआत ‘जय महाराष्ट्र’ और ‘जय नरेंद्र’ के नारे के साथ की।
दीपके ने बताई फोटो पास में रखकर पीसी करने की वजह
पीसी में सवाल-जवाब के दौरान जब दीपके से इस बारे में पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपको अचानक ‘मोदी चालीसा’ याद आ गई, तो जवाब देते हुए दीपके ने मंच पर रखी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, 'एक्चुली देश में सेंसरशिप इतनी ज्यादा चल रही है ना, कि हमने ये तस्वीर इंस्टाग्राम के लिए और मेटा के लिए रखी हुई है।' इसकी और ज्यादा वजह बताते हुए उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, ‘इंस्टाग्राम और मेटा पर अगर आप मोदीजी की तस्वीर ना डालो और बाकी कुछ भी पॉलिटिकल कंटेंट डालो तो सारा कंटेंट दबाया जा रहा है।’
दीपके का आरोप- छह महीने में 50 लाख पोस्ट्स हटाई गईं
आगे उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, 'इंस्टाग्राम पर जनवरी से लेकर जून तक 5 मिलियन से ज्यादा पोस्ट हटाई गई हैं। इंस्टाग्राम को साफ आदेश दिए गए हैं, कि कुछ भी मोदी के खिलाफ डाला जाता है तो उसको हटा दो, अकाउंट उड़ा दो, पोस्ट हटा दो। तो इसलिए हमने सोचा कि मोदीजी की ही फोटो लगा देते हैं, तो शायद इसके बाद इंस्टाग्राम हमारी पीसी नहीं हटाएगा, क्योंकि आदरणीय महामानव जी खुद हमारे साथ बैठे हुए हैं।'
'दूध डेयरी के चुनाव में भी ये लोग कर रहे धांधली'
अपनी पीसी में दीपके ने भाजपा पर एकबार फिर चुनावों में धांधली करने का आरोप लगाया और कोल्हापुर की गोकुल डेयरी में हुए सहकारी चुनाव का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा, 'गोकुल डेयरी चुनाव हारने के बाद, परिणाम बदलने के लिए भाजपा एक अध्यादेश (ऑर्डिनेंस) ले आई और चार मेंबरों को शामिल कर लिया। ताकि जो चुनाव ये हार गए, वहां पर किसी भी तरह इनकी समिति बन जाए।' दीपके ने कहा, ‘सोचिए जो लोग एक दूध डेयरी का चुनाव भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए क्या-क्या करते होंगे। शर्म आनी चाहिए इनको, दूध डेयरी के चुनावों में भी ये चोरी कर रहे हैं। इस देश में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज बची है भी या नहीं बची है।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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