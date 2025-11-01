आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़, कम से कम 10 की मौत; बढ़ सकता है आंकड़ा
संक्षेप: आंध्र प्रदेश के कासीबुग्गा में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मचन से कम के कम 10 लोगों की मौत की खबर है। इस भगदड़ में एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आंकड़ा बढ़ने की आशंका है।
बता दें कि यह मंदिर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में हैं। एकादशी के मौके पर मंदिर में भारी भीड़ इकट्ठी हुई थी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की मौत की खबर बेहद दुखद है। मैं मृतकों के परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घायलों को तुरंत उचित इलाज मुहैया करवाया जाए।
घटना के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। इनमें देखा जा सकता है कि किस तरह से महिलाएं और बच्चे जमीन पर बेसुध पड़े हैं। बेहोश हुए लोगों को कुछ श्रद्धालु सीपीआर देकर बचाने की कोशिश में लगे हैं। मंदिर में लोगों का पूजा का सामान भी इधर-उधर बिखरा पड़ा है।
राज्य के कृषि मंत्री तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घटना की जानकारी लेने के बाद पुलिस को राहत बचाव के काम में लगा दिया है। प्रशासन का कहना है कि अब स्थिति नियंत्रण में है। घायलों को को पास के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है।