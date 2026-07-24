Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पुरी में रथ खींचते समय दम घुटने से श्रद्धालु की मौत, मृतकों की संख्या बढ़कर तीन हुई

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

जगन्नाथ पुरी में बहुडा रथ यात्रा के दौरान मची भगदड़ में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कई दर्जन लोगों को दम घुटने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस प्रशासन मदद में जुटा हुआ है। अभी तक इस यात्रा में तीन लोगों की मौत हो चुकी है।

puri
ओडिशा पुरी में भगदड़

ओडिशा के जगन्नाथ पुरी में बहुडा यात्रा के दम घुटने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है।। हजारों की संख्या में दर्जनों लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अभी तक इस यात्रा में तीन लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने बताया कि आज का घटनाक्रम देवी सुभद्रा का रथ खींच रहे व्यक्ति के साथ हुआ। वह गर्मी और उमस की वजह से गिर पड़े। वहां पर दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। राहत और बचाव कर्मी उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

भाषा से बात करते हुए पुलिस अधिकारियों पूरे घटनाक्रम के बारे में बात की। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान कटक निवासी 57 वर्षीय अभिराम दास के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि देवी सुभद्रा का रथ बगला धर्मशाला के पास खींचते समय वह अचानक गिर पड़े और उन्हें तुरंत पुरी जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

पुलिस के मुताबिक मृतक व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित थे और उनका इलाज जारी था। यात्रा में भारी गर्मी और रथ खींचने की वजह से वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़े और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि करीब 100 लोगों को पुरी जिला अस्पताल लाया गया। दास की मौत के साथ पुरी रथ यात्रा में मृतकों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है। इससे पहले 16 जुलाई को रथों को गुंडिचा मंदिर की ओर खींचे जाने के दौरान दो लोगों की मौत हुई थी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

अपडेट की जा रही है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

और पढ़ें
Odisha
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।