पुरी में रथ खींचते समय दम घुटने से श्रद्धालु की मौत, मृतकों की संख्या बढ़कर तीन हुई

जगन्नाथ पुरी में बहुडा रथ यात्रा के दौरान मची भगदड़ में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कई दर्जन लोगों को दम घुटने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस प्रशासन मदद में जुटा हुआ है। अभी तक इस यात्रा में तीन लोगों की मौत हो चुकी है।

ओडिशा के जगन्नाथ पुरी में बहुडा यात्रा के दम घुटने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है।। हजारों की संख्या में दर्जनों लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अभी तक इस यात्रा में तीन लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने बताया कि आज का घटनाक्रम देवी सुभद्रा का रथ खींच रहे व्यक्ति के साथ हुआ। वह गर्मी और उमस की वजह से गिर पड़े। वहां पर दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। राहत और बचाव कर्मी उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

भाषा से बात करते हुए पुलिस अधिकारियों पूरे घटनाक्रम के बारे में बात की। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान कटक निवासी 57 वर्षीय अभिराम दास के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि देवी सुभद्रा का रथ बगला धर्मशाला के पास खींचते समय वह अचानक गिर पड़े और उन्हें तुरंत पुरी जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

पुलिस के मुताबिक मृतक व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित थे और उनका इलाज जारी था। यात्रा में भारी गर्मी और रथ खींचने की वजह से वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़े और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि करीब 100 लोगों को पुरी जिला अस्पताल लाया गया। दास की मौत के साथ पुरी रथ यात्रा में मृतकों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है। इससे पहले 16 जुलाई को रथों को गुंडिचा मंदिर की ओर खींचे जाने के दौरान दो लोगों की मौत हुई थी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।