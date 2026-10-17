Kolkata Stampede LIVE: कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पंडाल में भगदड़, 17 की मौत; CM शुभेंदु अस्पताल पहुंचे

कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़, 17 लोगों की मौत

Kolkata Chorbagan Durga Puja pandal Stampede LIVE: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में नवदुर्गा के उत्सव के दौरान दुखद हादसा हो गया है। चोरबागान इलाके में लगे नवदुर्गा पंडाल में अचानक भगदड़ मच गई। आनंद बाजार पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है। जबकि कई दर्जन लोग घायल हैं। इस हादसे के बाद कई लोगों को कलकत्ता मेडीकल कॉलेज और नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और चीफ सेक्रेटरी मनोज अग्रवाल घायलों का जायजा लेने के लिए कलकत्ता मेडीकल कॉलेज पहुंच गए हैं।

17 Oct 2026, 10:27:21 PM IST Kolkata Durga Puja pandal Stampede LIVE: हादसे पर राज्यपाल आर. एन. रवि ने जताया दुख Kolkata Durga Puja pandal Stampede LIVE: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर. एन. रवि ने भी इस हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है। बंगाल लोकभवन की तरफ से एक पोस्ट में कहा गया, "कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल में मची भगदड़ में बहुमूल्य जानों के नुकसान से गहरा दुख हुआ है। दुख की इस घड़ी में, मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।"

17 Oct 2026, 10:23:01 PM IST Kolkata Durga Puja pandal Stampede LIVE: बारिश से पांडाल में बढ़ी भीड़, फिर गिरा पंडाल का हिस्सा Kolkata Durga Puja pandal Stampede LIVE: चोरबागान इलाके में भगदड़ मचने के लिए भारी भीड़ को जिम्मेदार बताया जा रहा है। अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक शुरुआत में भीड़ ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई पंडाल में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। इसके बाद पंडाल का एक हिस्सा गिर गया। इसके बाद भगदड़ शुरू हो गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

17 Oct 2026, 10:14:33 PM IST Kolkata Durga Puja pandal Stampede LIVE: ममता बनर्जी ने जताया दुख Kolkata Durga Puja pandal Stampede LIVE: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चोरबागान इलाके में हुए हादसे को लेकर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, "चोर बागान पूजा पंडाल में हुई भगदड़ के बारे में जानकर गहरा सदमा लगा और बहुत दुख हुआ। मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करती हूँ कि सभी घायल लोग जल्द स्वस्थ हो जाएँ, और उनके परिवारों को इस कठिन समय में शक्ति और साहस मिले।"