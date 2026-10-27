जेल से कैदी भागे तो थलपति विजय पर हमलावर हुए स्टालिन, विदेशी सीरियल से तुलना

तमिलनाडु में जेल से कैदियों के फरार होने की घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन ने थलपति विजय की सरकार पर निशाना साधा है। बता दें कि थेनी में जेल से 17 कैदी फरार हो गए।

तमिलनाडु में जेल से कैदियों के फरार होने की घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन ने थलपति विजय की सरकार पर निशाना साधा है। बता दें कि थेनी में जेल से 17 कैदी फरार हो गए। इसको लेकर स्टालिन ने जेलों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश ऐसे हालात में पहुंच गया है कि लोगों को खुद अपनी हिफाजत करनी पड़ रही है। उन्होंने हाल ही में चेन्नई स्थित पुझल जेल से कैदियों के भागने की घटना की तरफ भी इशारा किया।

व्यंगात्मक पोस्ट एक्स पर एक व्यंग्यात्मक पोस्ट में, स्टालिन ने हाल ही में हुई घटनाओं पर सरकार की आलोचना करने के लिए टीवी सीरीज ‘ब्रेकिंग बैड’ और ‘प्रिजन ब्रेक’ का जिक्र किया। स्टालिन ने कहा कि ‘ब्रेकिंग बैड’ के बाद अब तमिलनाडु में ‘प्रिजन ब्रेक’ भी शुरू हो गया है! मुझे तो लगता था कि सरकार सिर्फ जमानत पर छोड़े गए अपराधियों पर नज़र रखने में नाकाम है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि अब जेलों में बंद कैदियों को भी भागने की इजाजत दी जा रही है। टीवीके सरकार की आलोचना करते हुए, स्टालिन ने कहा कि कुल मिलाकर, टीवीके सरकार बेकार और नाकाम लोगों का गठजोड़ है। वे लोगों की रक्षा नहीं करेंगे। तमिलनाडु इस हालत में पहुंच गया है कि लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ती है।

आखिर हुआ कैसे स्टालिन ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में कैदियों का एक साथ भाग जाना 1995 के बाद से पहला मामला है। उन्होंने सवाल उठाया कि 2026 में सुरक्षा प्रबंधों और निगरानी सुविधाओं में सुधार के बावजूद यह कैसे हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कहते हैं कि 1995 के बाद पहली बार इतना बड़ा पलायन हुआ है। 2026 में, जब सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी सुविधाओं में सुधार हुआ है, तो ऐसा होना अस्वीकार्य है। बाहर अपराधी स्वतंत्र रूप से अपराध कर रहे हैं, जबकि अंदर कैदी बेखौफ होकर भाग रहे हैं।

क्या है मामला गौरतलब है कि तमिलनाडु के थेनी में एंडीपट्टी के पास थेक्कमपट्टी उप-कारागार से 17 विचाराधीन कैदी फरार हो गए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह घटना सोमवार देर रात हुई। हालांकि, जेल से कैदियों के फरार होने की इस बड़ी घटना के कुछ ही समय बाद उनमें से चार को फिर से पकड़ लिया गया। कैदियों ने मिर्गी का दौरा पड़ने का नाटक करके एक सुनियोजित तरीके से जेल से फरार होने की साजिश रची थी।

कैसे भागे कैदी? पुलिस के अनुसार, जेल की एक ही कोठरी में बंद कुछ कैदियों ने ड्यूटी पर मौजूद जेल प्रहरी को आवाज दी। उन्होंने कहा कि एक कैदी की तबीयत बहुत खराब है एवं उसे तुरंत मदद की जरूरत है। उसने बताया कि जब जेलकर्मी मदद के लिए बैरक का ताला खोलकर अंदर पहुंचे, तो कैदियों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। उन्होंने सुरक्षाकर्मियों को काबू में कर लिया। इसके बाद कैदी जेल परिसर से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि इस घटना में तीन अधिकारी घायल हो गए।

चल रहा है अभियान तमिलनाडु में 17 विचाराधीन कैदियों के जेल से फरार होने के बाद उनकी तलाश में कई जिलों और अंतरराज्यीय स्तर पर बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया गया है। पड़ोसी राज्य केरलम की पुलिस को भी सतर्क कर दिया गया है। पश्चिमी घाट के जंगलों और इडुक्की जिले में सीमा के आसपास गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने मंगलवार सुबह बताया कि फरार कैदियों में से चार को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी पहचान प्रवीण कुमार, सिलंबरासन, राजा सिकंदर और राजकुमार के रूप में हुई है, जबकि 13 कैदी अब भी फरार हैं।

बनाई गईं विशेष टीमें पुलिस महानिरीक्षक (दक्षिण क्षेत्र) विजयेंद्र बिदारी ने फरार कैदियों को खोजने के लिए 17 विशेष टीम बनाई हैं। साथ ही, पड़ोसी डिंडीगुल जिले में भी वाहनों की जांच तेज कर दी गई है क्योंकि विचाराधीन कैदियों में से कई मदुरै और उसके आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं। स्थानीय पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एक सूत्र ने बताया कि उप-कारागार में हुई गंभीर सुरक्षा चूक की उच्च-स्तरीय जांच जारी है।

विपक्षी दलों का निशाना इस घटना को लेकर राज्य में राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है। विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) को निशाना बनाते हुए जेल से कैदियों के फरार होने को सुरक्षा व्यवस्था की शर्मनाक नाकामी बताया है। उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की आलोचना की है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) महासचिव ईके पलानीस्वामी ने कहा कि थेनी जिले की जेल से 17 कैदियों के फरार होने की खबर चौंकाने वाली है।

पलानीस्वामी ने एक बयान में कहा कि वकीलों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार और सरकार के खिलाफ अदालती मामलों के कारण विधि विभाग पहले ही उपहास का पात्र बन चुका है। बिजली खरीद घोटाले और बार-बार बिजली कटौती के कारण बिजली विभाग भी विवादों में है। अब इस सूची में जेल विभाग भी शामिल हो गया है। सबसे खास बात यह है कि इन तीनों विभागों की जिम्मेदारी एक ही मंत्री संभाल रहे हैं।