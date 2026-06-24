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थलपति विजय: विधानसभा में CM विजय के ‘फिल्मी’ स्टाइल भाषण पर शुरू हुआ बवाल, भड़के स्टालिन

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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विजय के भाषण के बीच DMK ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद पार्टी के विधायकों की अनुपस्थिति और विधानसभा चुनाव में हार को लेकर विजय ने DMK पर कई तंज कसे। अब स्टालिन उन पर भड़क गए हैं।

थलपति विजय: विधानसभा में CM विजय के ‘फिल्मी’ स्टाइल भाषण पर शुरू हुआ बवाल, भड़के स्टालिन

Thalapathy Vijay: तमिलनाडु में अभिनेता से नेता और फिर मुख्यमंत्री बने थलपति विजय को लेकर एक नया बवाल शुरू हो गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन विजय पर भड़क उठे हैं और नसीहत भी दे दी है। दरअसल मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा में भाषण देते हुए 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) लीडर, CM विजय का फिल्मी अंदाज देखने को मिला था। इस दौरान विजय ने ना सिर्फ शब्दों, बल्कि अपने हाव भाव के जरिए भी विपक्षी दलों पर हमला बोला था। स्टालिन विजय के इसी अंदाज को लेकर खफा हो गए हैं।

स्टालिन ने विजय के भाषण को लेकर उन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने जनता के जरूरी मुद्दों पर बात करने के बजाय विधानसभा की कार्यवाही को एक फिल्मी और नाटकीय परफॉर्मेंस में बदल दिया। बता दें कि इससे पहले विजय के भाषण के बीच ही द्रमुक विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। अब स्टालिन ने विजय के साथ-साथ विधानसभा स्पीकर को भी घेरा है।

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क्या बोले स्टालिन?

स्टालिन ने कहा, “मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण के जवाब के बहाने केवल स्क्रिप्टेड आरोप लगाए और ड्रामा किया। विधानसभा के लाइव कैमरे को सिनेमा के कैमरे की तरह इस्तेमाल किया गया। स्पीकर ने विपक्ष के बिना ही मुख्यमंत्री के भाषण को 'सिंगल टेक' में फिल्माने की पूरी व्यवस्था की, जो पूरी तरह अनुचित है।” स्टालिन ने आगे आरोप लगाया कि सीएम के भाषण में केवल आरोप और 'पंच डायलॉग' थे। वहीं राज्य में बिजली कटौती, किसानों की समस्याएं, बिगड़ती कानून-व्यवस्था या चुनावी वादों को पूरा करने की योजनाओं पर कोई ठोस जवाब नहीं था।

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स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय द्वारा विधानसभा के भीतर 'शॉर्ट स्टोरी' सुनाने की बात और किसानों को लेकर दिए गए बयान की भी कड़ी निंदा की। स्टालिन ने कहा, "यह बेहद निंदनीय है कि मुख्यमंत्री ने विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का यह कहकर अपमान किया कि वे विपक्षी दलों के उकसावे पर प्रदर्शन कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा के अंदर "शॉर्ट स्टोरी" सुनाने जैसी बातें सदन की गरिमा और मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ हैं।

किस इशारे पर विवाद?

विधानसभा में भाषण के दौरान एक ऐसा वाक्या हुआ जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भाषण के अंत में जब डीएमके के सभी नेता सदन से बाहर जा चुके थे, तब सीएम विजय ने स्पीकर जेसीडी प्रभाकर से मुस्कुराते हुए पूछा कि जिन लोगों के लिए वे यह इशारा करना चाहते थे, वे तो चले गए हैं, लेकिन क्या वे फिर भी ऐसा कर सकते हैं? अनुमति मिलने पर विजय ने मुस्कुराते हुए हाथ से 'सब खत्म' का एक ड्रामैटिक इशारा किया, जिसके बाद उनकी पार्टी टीवीके के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की।

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दरअसल, यह इशारा इस साल की शुरुआत में एक राजनीतिक चर्चा के दौरान खुद स्टालिन ने किया था, जिसे विजय ने दोबारा दोहराया। इस पर स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय को अपनी फिल्मी छवि से बाहर निकलने और एक राज्य के मुखिया के तौर पर जिम्मेदारी से काम करने की सलाह दी है। उन्होंने लिखा “मुख्यमंत्री को अब 'अभिनेता विजय' के किरदार को पीछे छोड़ देना चाहिए और कम से कम अब से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी से काम करना चाहिए।” गौरतलब है कि विजय ने 2024 में अपनी पार्टी TVK लॉन्च कर राजनीति में कदम रखा था। इससे पहले वे 'वारिसु', 'लियो' और 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में नजर आ चुके हैं। हाल ही में तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनावों में TVK सबसे बड़ी पार्टी उभरी, जिसके बाद विजय ने कांग्रेस जैसे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई है।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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