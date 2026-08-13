27 बार चाकू से वार... घर में स्कूल प्रिंसिपल की बेरहमी से हत्या, मारने वाला कातिल कौन?

तेलंगाना के नलगोंडा जिले के कोंडामल्लेपल्ली में एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल और डायरेक्टर कल्लू रूपा रेड्डी की उनके घर के अंदर चाकू घोंपकर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, मृतक के शरीर पर लगभग 27 चाकू के वार किए गए थे।

तेलंगाना से एक ऐसा मामला सामना आया है, जिसा सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां के नलगोंडा जिले के कोंडामल्लेपल्ली गांव में एक प्राइवेट स्कूल की 48 वर्षीय प्रिंसिपल और डायरेक्टर कल्लू रूपा रेड्डी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि उनके अपने घर के अंदर चाकू से वार कर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, मृतक के शरीर पर लगभग 27 बार चाकू से वार किए गए थे। फिलहाल पुलिस मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।

पुलिस के अनुसार, हमलावरों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है और न ही कोई ठोस मकसद सामने आया है। हालांकि, पुलिस को शक है कि हमलावर मृतक के जान-पहचान वाले या परिचित लोग हो सकते हैं। घर से कोई नकदी, आभूषण या अन्य कीमती सामान गायब न होने के कारण लूटपाट या चोरी का एंगल फिलहाल कमजोर माना जा रहा है। इस वजह से जांच टीम अब इस संभावना पर विशेष ध्यान दे रही है कि यह हत्या किसी व्यक्तिगत दुश्मनी या टारगेटेड हमले के रूप में की गई हो।

घटना का पूरा टाइमलाइन पुलिस जांच के अनुसार, कल्लू रूपा रेड्डी अपने पति कल्लू राजेंद्र रेड्डी के साथ तीन दिन की छुट्टी पर हैदराबाद गई हुई थीं। पति को काम के सिलसिले में हैदराबाद में ही रुकना पड़ा, जबकि रूपा रेड्डी मंगलवार को अकेले कोंडामल्लेपल्ली लौट आईं। लौटने के बाद उन्होंने उसी दिन स्कूल का कामकाज देखा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, वे शाम करीब 5:30 बजे तक स्कूल परिसर में मौजूद रहीं और उसके बाद सीधे अपने घर लौट गईं।

स्कूल से घर लौटते समय उन्होंने अपने कुछ सहकर्मियों से बातचीत में यह भी बताया था कि कुछ दोस्त उनसे मिलने आने वाले हैं। यह जानकारी अब जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। अगले दिन यानी बुधवार को रूपा रेड्डी स्कूल नहीं पहुंचीं। जब उनके पति राजेंद्र रेड्डी ने बार-बार फोन पर संपर्क करने की कोशिश की और कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने घर पर रहने वाले किराएदारों से संपर्क किया और उनसे हालचाल पूछने को कहा। किराएदारों को भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

इसके बाद राजेंद्र रेड्डी ने पास के एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर से संपर्क किया। सब-इंस्पेक्टर पड़ोसियों के साथ घर पहुंचे। घर के अंदर प्रवेश करने पर उन्होंने रूपा रेड्डी को खून से सने शरीर के साथ मृत पाया। शरीर पर लगे कई चाकू के घाव देखकर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सुरक्षा घेराबंदी कर दी। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड की मदद से घर की जांच की और फोरेंसिक टीम को सबूत एकत्र करने के लिए बुलाया गया।