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27 बार चाकू से वार... घर में स्कूल प्रिंसिपल की बेरहमी से हत्या, मारने वाला कातिल कौन?

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, नलगोंडा
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तेलंगाना के नलगोंडा जिले के कोंडामल्लेपल्ली में एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल और डायरेक्टर कल्लू रूपा रेड्डी की उनके घर के अंदर चाकू घोंपकर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, मृतक के शरीर पर लगभग 27 चाकू के वार किए गए थे।

Telangana
तेलंगाना में महिला की हत्या

तेलंगाना से एक ऐसा मामला सामना आया है, जिसा सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां के नलगोंडा जिले के कोंडामल्लेपल्ली गांव में एक प्राइवेट स्कूल की 48 वर्षीय प्रिंसिपल और डायरेक्टर कल्लू रूपा रेड्डी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि उनके अपने घर के अंदर चाकू से वार कर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, मृतक के शरीर पर लगभग 27 बार चाकू से वार किए गए थे। फिलहाल पुलिस मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।

पुलिस के अनुसार, हमलावरों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है और न ही कोई ठोस मकसद सामने आया है। हालांकि, पुलिस को शक है कि हमलावर मृतक के जान-पहचान वाले या परिचित लोग हो सकते हैं। घर से कोई नकदी, आभूषण या अन्य कीमती सामान गायब न होने के कारण लूटपाट या चोरी का एंगल फिलहाल कमजोर माना जा रहा है। इस वजह से जांच टीम अब इस संभावना पर विशेष ध्यान दे रही है कि यह हत्या किसी व्यक्तिगत दुश्मनी या टारगेटेड हमले के रूप में की गई हो।

घटना का पूरा टाइमलाइन

पुलिस जांच के अनुसार, कल्लू रूपा रेड्डी अपने पति कल्लू राजेंद्र रेड्डी के साथ तीन दिन की छुट्टी पर हैदराबाद गई हुई थीं। पति को काम के सिलसिले में हैदराबाद में ही रुकना पड़ा, जबकि रूपा रेड्डी मंगलवार को अकेले कोंडामल्लेपल्ली लौट आईं। लौटने के बाद उन्होंने उसी दिन स्कूल का कामकाज देखा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, वे शाम करीब 5:30 बजे तक स्कूल परिसर में मौजूद रहीं और उसके बाद सीधे अपने घर लौट गईं।

स्कूल से घर लौटते समय उन्होंने अपने कुछ सहकर्मियों से बातचीत में यह भी बताया था कि कुछ दोस्त उनसे मिलने आने वाले हैं। यह जानकारी अब जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। अगले दिन यानी बुधवार को रूपा रेड्डी स्कूल नहीं पहुंचीं। जब उनके पति राजेंद्र रेड्डी ने बार-बार फोन पर संपर्क करने की कोशिश की और कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने घर पर रहने वाले किराएदारों से संपर्क किया और उनसे हालचाल पूछने को कहा। किराएदारों को भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

इसके बाद राजेंद्र रेड्डी ने पास के एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर से संपर्क किया। सब-इंस्पेक्टर पड़ोसियों के साथ घर पहुंचे। घर के अंदर प्रवेश करने पर उन्होंने रूपा रेड्डी को खून से सने शरीर के साथ मृत पाया। शरीर पर लगे कई चाकू के घाव देखकर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सुरक्षा घेराबंदी कर दी। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड की मदद से घर की जांच की और फोरेंसिक टीम को सबूत एकत्र करने के लिए बुलाया गया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घर के अंदर कोई कैश, गहने या अन्य मूल्यवान वस्तुएं गायब नहीं दिख रही हैं। इससे लूट का मकसद लगभग खारिज हो रहा है। जांच अधिकारी अब रूपा रेड्डी के परिचितों, सहकर्मियों, स्कूल से जुड़े लोगों और परिवार के सदस्यों पर करीब से नजर रखे हुए हैं। परिवारिक विवाद, व्यक्तिगत दुश्मनी या किसी अन्य निजी मकसद की संभावनाओं को भी गंभीरता से परखा जा रहा है। फिलहाल मृतका के बेटे अभिनव रेड्डी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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