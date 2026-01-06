नए साल पर मंदिर परिसर में अश्लील नृत्य का आरोप, श्रीशैलम से जुड़ा है मामला; केस दर्ज
आंध्र प्रदेश पुलिस ने श्रीशैलम मल्लिकार्जुन मंदिर के अन्नासत्र के पांच सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह मामला एक वीडियो सामने आने के बाद दर्ज किया गया है। इस वीडियो में यह लोग मंदिर परिसर में एक फिल्मी गाने पर डांस कर रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ऐक्शन की मांग हो रही थी। मल्लिकार्जुन अन्नासत्र श्रीशैलम मंदिर से जुड़ा हुआ है, यहां पर भक्तों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। पुलिस ने कहा कि यह मामला नए साल के उत्सव से जुड़ा हुआ है। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज किया गया है।
स्पष्ट हैं निर्देश
पुलिस के मुताबिक मुख्य सुरक्षा अधिकारी बाबू ने मामले को लेकर पुलिस में केस दर्ज कराया था। इसके बाद अन्नसत्रा कर्मचारियों के खिलाफ मंदिर नियमों और एंडॉवमेंट्स एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में जांच शुरू की गई। मंदिर प्राधिकरण के मुताबिक आरोपी कर्मचारियों ने पवित्र तीर्थ स्थल के परिसर में अश्लील नृत्य किए, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचा। श्रीशैलम देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी श्रीनिवास राव ने कहा कि मंदिर या इसके संबंधित परिसर के अंदर नाचना या रील रिकॉर्ड करना सख्त मना है। उन्होंने चेतावनी दी कि मंदिर के नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नियमों की उपेक्षा
मंदिर प्राधिकरण ने कहा कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, कर्मचारियों ने कथित तौर पर नए साल की अवधि के दौरान नियमों और शिष्टाचार की उपेक्षा की। इससे श्रद्धालुओं में नाराजगी पैदा हुई। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मल्लिकार्जुन अन्नसत्रा के अध्यक्ष श्याम ने कहा कि कर्मचारियों के कार्यों ने श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई है। उन्होंने पुष्टि की कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है और जांच के बाद सभी पांच कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों से हटा दिया गया है।