AK-47 राइफल निकालकर पड़ोसियों को लगा धमकाने, वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल
सोशल मीडिया पर घटना से जुड़ी पोस्ट सामने आने के बाद मामले की जांच शुरू की गई। इसके बाद निगीन पुलिस थाने में FIR नंबर 123/2026 दर्ज की गई। पुलिस ने संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
श्रीनगर के हजरतबल इलाके में AK-47 राइफल दिखाकर पड़ोसियों को धमकाने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। आरोपी की पहचान जुनैद अहमद के रूप में हुई है। वह जम्मू-कश्मीर पुलिस के रिटायर्ड डीएसपी का बेटा है। पुलिस ने मामले में सोशल मीडिया पर सामने आई एक पोस्ट का संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज की है। यह घटना सदरबल इलाके की बताई जा रही है। श्रीनगर पुलिस ने रविवार को इसकी जानकारी दी।
पुलिस के मुताबिक, सोशल मीडिया पर घटना से जुड़ी पोस्ट सामने आने के बाद मामले की जांच शुरू की गई। इसके बाद निगीन पुलिस थाने में एफआईआर नंबर 123/2026 दर्ज की गई। पुलिस ने संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी जुनैद अहमद बंद को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने बताया कि शिकायत में पड़ोसियों को AK-47 राइफल से धमकाने का आरोप लगाया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
PSO की भूमिका को लेकर भी होगी जांच
श्रीनगर पुलिस के अनुसार, इस घटना में जिस एके-47 राइफल का इस्तेमाल किए जाने का आरोप है, वह रिटायर्ड डीएसपी के साथ तैनात एक निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) का सरकारी हथियार बताया जा रहा है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि पीएसओ की इस पूरे मामले में क्या भूमिका थी और हथियार आरोपी तक कैसे पहुंचा। इसके अलावा घटना से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमकी देने की घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसमें कौन-कौन शामिल था।
पुलिस ने अपने बयान में कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे मामले को लेकर बिना पुष्टि वाली जानकारी न फैलाएं और किसी तरह की अटकलों से बचें। सोशल मीडिया पर सामने आई पोस्ट के आधार पर शुरू हुई जांच के बाद अब पुलिस पीएसओ की भूमिका और सरकारी हथियार के इस्तेमाल से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें