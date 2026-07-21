श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद क्या दिल्ली की बारी? कांग्रेस के प्रदर्शन पर क्यों छिड़ी बहस
कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने पीएम मोदी के सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग की ओर मार्च निकालने का फैसला किया तो राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया। मंगलवार को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत दर्जनों कांग्रेस नेताओं को सेवा तीर्थ के पास से हटाए जाने के बाद देशभर में जोरदार बहस छिड़ गई है।
दिल्ली में सियासी पारा हाई है। बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री के सरकारी आवास की ओर मार्च निकालने के फैसले ने देश में जोरदार विवाद खड़ा कर दिया है। संसद भवन या निर्धारित विरोध स्थलों से हटकर अपनाई गई इस नई रणनीति ने लोकतांत्रिक असहमति और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच की संवेदनशील रेखा पर गहन बहस छेड़ दी है। दरअसल, मंगलवार को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास के निकट 'सेवा तीर्थ' के पास से प्रदर्शन करते हुए हटाया गया।
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आईं, जहां कई यूजर्स ने इसे श्रीलंका और बांग्लादेश की हालिया घटनाओं से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल, दोनों देशों में राजनीतिक-अर्थिक संकट के दौरान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवासों पर भीड़ ने हमला बोल दिया था। दूसरी ओर कांग्रेस का दावा है कि यह शांतिपूर्ण मार्च नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल है, लेकिन दिल्ली के सबसे संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र को निशाना बनाने के फैसले ने सुरक्षा व्यवस्था, मंशा और सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सुरक्षा बनाम लोकतांत्रिक अधिकार
सियासी पंडित और सोशल मीडिया यूजर्स ने इस प्रदर्शन के तरीके की आलोचना करते हुए कहा कि कार्यकारी प्रमुखों के आवासों को विरोध का सामान्य स्थल बनाने से खतरनाक मिसाल कायम हो सकती है। आलोचकों का तर्क है कि सरकार को चुनौती देने के लिए संसद, चुनावी प्रक्रिया और कानूनी संस्थाओं का सहारा लिया जाना चाहिए, न कि बड़े टकराव वाली सड़क रणनीति अपनाई जानी चाहिए। सियासी पंडितों का मानना है कि विरोध का अधिकार बुनियादी है, लेकिन इसे हाई-सिक्योरिटी क्षेत्रों में ले जाना अनावश्यक टकराव पैदा करता है। संसद, प्रेस कॉन्फ्रेंस और चुनावी मैदान लोकतंत्र के सही मंच हैं, और वहां से भी अपनी बातें रखी जा सकती है।
क्या है मुख्य चिंताएं?
- अराजकता फैलने की आशंका: अगर प्रधानमंत्री आवास नियमित प्रदर्शन स्थल बन गया तो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आवासों पर भी इसी तरह के मार्च हो सकते हैं, जिससे प्रशासनिक अराजकता फैल सकती है
- सेक्युरिटी: स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) और पुलिस के लिए अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। भीड़ को नियंत्रित करने में छोटी-सी चूक भी बड़ी घटना का कारण बन सकती है
- लोकतंत्र से भरोसा उठेगा: लगातार सड़क प्रदर्शनों से संसदीय प्रक्रिया का महत्व कम हो सकता है। संभव है कि लोकतंत्र से भरोसा उठेगा
- आम लोग होंगे परेशान: ट्रैफिक जाम, आम जनजीवन प्रभावित होना और पुलिस बल का अनावश्यक इस्तेमाल
विरोध का अधिकार और सीमाएं
विपक्षी दलों और नागरिक स्वतंत्रता के समर्थकों का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र का मूल अधिकार है। वे तर्क देते हैं कि सत्ता के केंद्रों के समीप विरोध करके ही सरकार से जवाबदेही की मांग की जा सकती है। उनके अनुसार, विरोध को केवल दूर-दराज के निर्धारित स्थानों तक सीमित रखने से उसका प्रभाव कम हो जाता है और जनता की नाराजगी को आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। प्रदर्शनकारियों कहना है कि उनका उद्देश्य अराजकता फैलाना या सुरक्षा घेरा तोड़ना नहीं, बल्कि सरकार को मजबूत संदेश देना है।
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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