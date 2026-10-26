नसीरुद्दीन शाह बोले- भाजपा ने बदला लिया, SRFTI ने बताई कार्रवाई की वजह

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित SRFTI यानी सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान को लेकर विवाद परिसर के बाहर सियासी गलियारों में भी पहुंचता नजर आ रहा है। एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने भाजपा पर आरोप लगाए हैं।

अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी SRFTI में बदले की कार्रवाई क रही है। (PTI Photo)

SRFTI यानी सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान ने बताया है कि 6 छात्रों को बाहर किए जाने की कार्रवाई क्यों की गई थी। संस्थान ने कहा है कि तोड़फोड़ समेत कई आरोपों के चलते यह कदम उठाया है। खास बात है कि हाल ही में बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से काम कर रही है। दरअसल, 27 सितंबर को हुए एक कार्यक्रम के दौरान झड़पें हो गईं थीं, जिसके बाद संस्थान में तनाव बढ़ा।

संस्थान ने रविवार शाम जारी एक बयान में स्पष्ट किया कि कुछ छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कथित दुर्व्यवहार, तोड़फोड़, दीवारों या अन्य जगहों को खराब करने और शारीरिक हमले के आरोपों को लेकर शुरू की गई है, न कि उनके प्रदर्शन करने के अधिकार का इस्तेमाल करने के कारण।

अधिकारी क्या बोले SRFTI के रजिस्ट्रार दीपक कुमार ने बताया, 'संस्थान स्पष्ट करना चाहता है कि कुछ छात्रों के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई दुर्व्यवहार, तोड़फोड़, दीवारों या अन्य जगहों को खराब करने और हमले की विशिष्ट घटनाओं से संबंधित है।' उन्होंने बताया, 'इन कार्रवाइयों को छात्रों के विरोध प्रदर्शन करने के वैध अधिकार से जोड़ने का कोई भी प्रयास तथ्यों और कार्रवाई शुरू करने के विशिष्ट आधारों को गलत तरीके से पेश करता है।'

छात्र 12 अक्टूबर से कुलपति संतोष अजमेरा के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। वे परिसर में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

नसीरुद्दीन शाह ने लगाए थे आरोप नसीरुद्दीन शाह ने कहा था, 'नमस्कार, आदाब, मैं नसीरुद्दीन शाह हूं। बंगाल चुनाव में अपनी चालाकी से मिली जीत के बाद 'बीजेपी' (बेहद झूठी पार्टी) अब उन सभी लोगों से बदला लेने पर आमादा दिख रही है, जो उसकी विचारधारा और नीतियों से सहमत नहीं हैं।'

उन्होंने कहा, 'इस बदले की राजनीति के ताजा शिकार सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के छात्र और भावी फिल्म निर्माता हैं। प्रशासन से जवाबदेही की मांग करने के बदले उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, निगरानी में रखा गया, धमकियां दी गईं और अब उन्हें छात्रावास खाली करने के लिए भी कहा गया है।'

उन्होंने कहा, 'अब वह इस देश के भावी फिल्म निर्माताओं का या तो ब्रेनवॉश करने या उन्हें डराने की उम्मीद कर रही है। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि ऐसा नहीं होने वाला है। ये वे युवा हैं, जो भविष्य में हमें अपने बारे में, हमारे देश के बारे में और हम जिस स्थिति में हैं, उसके बारे में सच्चाई बताएंगे।' शाह ने कहा, 'मैं सभी विवेकशील नागरिकों से सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के छात्रों की मांगों का समर्थन करने की अपील करता हूं।'

बार-बार हुईं झड़पें 27 अक्टूबर को हुए तनाव के बाद चार अक्टूबर को बंगीय हिंदू जागरण मंच के सदस्यों द्वारा आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान परिसर में फिर झड़प हुई। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने संस्थान का गेट तोड़कर खोलने की कोशिश की थी।