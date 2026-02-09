घर में ही मिला भारत का दुश्मन, पाकिस्तान के लिए करता था काम; सेना की जानकारी ISI को दी
शुरूआती जांच में पता चला है कि हरपाल सिंह एक साल से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और उसे लगातार भारतीय सेना की खुफिया जानकारियां भेज रहा था। सीक्रेट ऑप्रेशन के तहत हरपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया।
पंजाब के खुफिया विभाग स्टेट स्पैशल आप्रेशन सैल ने रविवार देर रात अमृतसर में पाकिस्तान को भारतीय सेना की गोपनीय जानकारियां भेजने वाले जासूस को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान हरपाल सिंह के रूप में हुई है। वह अजनाला सैक्टर का रहने वाला है और पेशे से किसान है। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर लिया है।
शुरूआती जांच में पता चला है कि हरपाल सिंह एक साल से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और उसे लगातार भारतीय सेना की खुफिया जानकारियां भेज रहा था। सीक्रेट ऑप्रेशन के तहत हरपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक सी.डी. व मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। मोबाइल में कुछ पाकिस्तान के नंबर मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं।
खुफिया इनपुट पर खालसा कॉलेज इलाके में पकड़ा
स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने खुफिया इनपुट के आधार पर अमृतसर के खालसा कॉलेज इलाके में नाकेबंदी की और हरपाल सिंह को दबाेच लिया। 35 वर्षीय आरोपी अमृतसर जिले की तहसील अजनाला के सीमावर्ती इलाके का रहने वाला है। उसकी गतिविधियों पर पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों की नजर बनी हुई थी। उससे बरामद सीडी के अंदर सेना से संबंधित डाटा और सैन्य गतिविधियों की मूवमेंट से जुड़ी जानकारियां होने की बात सामने आई है।
आरोपी के मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इससे पता चल सकेगा कि वह किन-किन लोगों के संपर्क में था और किस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। मोबाइल की कॉल डिटेल, चैट, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल गतिविधियों की भी जांच की जाएगी। उसे अदालत में पेश कर रिमांड हासिल करने की तैयारी की जा रही है।
सीमावर्ती जिलों में जासूसी का जाल फैलाती है आईएसआई
पंजाब के सीमावर्ती जिलों अमृतसर, पठानकोट, फिरोजपुर, फाजिल्का और गुरदासपुर से पहले भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले पकड़े गए हैं। खासकर सीमा से सटे गांवों के लोग पैसों और अन्य लालच में अक्सर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जाल में फंस जाते हैं और जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। मई, 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के बाद पंजाब से कई जासूस पकड़े गए थे। ऐसे में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्कता बरत रही हैं और सरहदी इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी और सख्त कर दी है।
रिपोर्ट: मोनी देवी
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें