उद्धव गुट की टूट से शिंदे की होगी 'चांदी', महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक बढ़ेगा कद; समझिए पूरा गणित

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी के 6 सांसद बगावत कर चुके हैं। इस विद्रोह का सबसे बड़ा फायदा एकनाथ शिंदे उठाने वाले हैं। उनके साथ लोकसभा के और सांसद जुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक उनकी पकड़ मजबूत होगी।

Maharashtra News: महाराष्ट्र की राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है। 2022 पार्टी और सत्ता दोनों गंवाने वाले उद्धव ठाकरे एक बार फिर से इस टूट के केंद्र में हैं। उनकी पार्टी के 6 सांसद बगावत करके एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होने की तैयारी कर चुके हैं। इस टूट सबसे बड़ा लाभ एकनाथ शिंदे को होने वाला है, जबकि दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के राजनीतिक करियर को एक बड़ा झटका लगेगा। पहले ही अपने पिता बाल साहब ठाकरे की पार्टी और सिंबल को गंवा चुके उद्धव अब बची हुई साख भी गंवाने की कगार पर है।

उद्धव गुट की तरह से जारी की गई व्हिप के बाद भी पार्टी के 6 सांसद मीटिंग से नदारद दिखे। इसके पहले भी संजय राउत इन सांसदों को गाली देते हुए नजर आए थे। व्हिप के बाद भी जब यह सांसद बैठक में नहीं पहुंचे, तो एक बार फिर से उन्होंने गाली के साथ ही इन सांसदों को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सांसद 50 करोड़ में बिक गए हैं।

उद्धव गुट की टूट से शिंदे की चांदी महाराष्ट्र में कभी सत्ता का केंद्र रहा ठाकरे परिवार अब अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे ने 2022 में न सिर्फ उद्धव से पार्टी छीन ली बल्कि लोकसभा और हालिया विधानसभा चुनाव में उन्होंने बाल साहेब ठाकरे की विरासत को भी उद्धव से अलग करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि, कुछ सहानुभूति और वफादार सहयोगियों की वजह से ठाकरे अपना कद बचाए रखने में सफल हुए। लेकिन अब 6 सांसदों की टूट ने उनकी स्थिति को और भी ज्यादा कमजोर कर दिया है।

इस टूट का सबसे बड़ा फायदा एकनाथ शिंदे को मिलने वाला है। 6 अतिरिक्त सांसदों का समर्थन मिलने से लोकसभा में भी शिंदे गुट की ताकत बढ़ गई है। अभी तक केंद्र सरकार में केवल राज्य मंत्री के पद से संतोष कर रही शिंदे सेना अब कैबिनेट मंत्री पद पर अपना दावा ठोक सकती है। इसके अतिरिक्त 6 सांसदों के शामिल होने से भाजपा की चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर से निर्भरता भी कम हुई है।

महाराष्ट्र के महायुति में शिंदे की स्थिति होगी मजबूत महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि, मजबूत बेस और ज्यादा विधायकों की दम पर देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने। महायुति गठबंधन में एकनाथ शिंद दूसरे नंबर के नेता के तौर पर नजर आते हैं। लेकिन 6 सांसदों के जुड़ जाने से उनकी ताकत में इजाफा होगा। इससे मुख्यमंत्री फडणवीस और उनके मंत्रिमंडल पर दबाव बढ़ेगा। सांसदों की संख्या बढ़ने के बाद शिंदे के मुख्यमंत्री पद को लेकर किए जा रहे दावे को भी मजबूती मिलेगी। क्योंकि उद्धव के पार्टी में एक बार फिर से टूट करने में कामयाबी हासिल करने वाले शिंदे अब बाल साहब ठाकरे की विरासत पर पकड़ बना चुके हैं।

ठाकरे और फडणवीस के रिश्तों पर प्रहार महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले काफी दिनों से इस बात की चर्चा जोरों पर है कि एकनाथ शिंदे को चैक पर रखने के लिए सीएम फडणवीस उद्धव ठाकरे के साथ रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच में कई बार अप्रत्यक्ष संवाद और मेल-मिलाप भी देखने को मिला था। लेकिन उद्धव की पार्टी के इस नए विद्रोह ने भाजपा के साथ उनके रिश्तों को और भी ज्यादा खराब कर दिया है। इससे सबसे बड़ा लाभ शिंदे को ही होने वाला है। एक तो सांसदों के साथ उनकी ताकत बढ़ेगी दूसरा भाजपा और ठाकरे के रिश्तों में खराबी से उनकी अहमियत भी बढ़ जाएगी।