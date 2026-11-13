मुश्किल में स्पाइसजेट! अब दुबई ने दिया बड़ा झटका; एयरलाइन की चेक-इन सुविधा रोकी

दुबई एयरपोर्ट्स ने करीब ₹35.85 करोड़ का भुगतान नहीं किए जाने के चलते स्पाइजेट एयरलाइंस की चेक-इन सेवाएं रोक दी हैं। स्पाइसजेट इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही है।

आर्थिक संकट से जूझ रही स्पाइसजेट एयरलाइंस के लिए अब एक और नया संकट खड़ा हो गया है। दुबई एयरपोर्ट्स ने करीब 14 मिलियन UAE दिरहम (करीब ₹35.85 करोड़) का भुगतान नहीं किए जाने के चलते उसकी चेक-इन सेवाएं रोक दी हैं। हालांकि, एयरलाइन का कहना है कि वह इस मुद्दे को सुलझाने के लिए काम कर रही है। बता दें कि, दुबई एयरपोर्ट्स ही दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मालिक है और उनका संचालन करता है।

दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी इस बीच, आज दिल्ली एयरपोर्ट की एयर से पैसेंजर एडवाइजरी जारी कर कहा, ''कृपया ध्यान दें, स्पाइसजेट एयरलाइंस के सामने आ रही ऑपरेशनल चुनौतियों के चलते कुछ उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति और यात्रा योजनाओं के बारे में ताजा जानकारी के लिए सीधे स्पाइसजेट से संपर्क करें। धैर्य और समझदारी के लिए धन्यवाद।''

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, स्पाइसजेट की 12 नवंबर को अमृतसर, जयपुर, मुंबई और दिल्ली जाने वाली चार उड़ानें रद्द कर दी गईं। एयरलाइन के एक इंटरनल मैसेज में इसका कारण ग्राउंड-हैंडलिंग कंपनी 'डनाटा' (dnata) को भुगतान नहीं किया जाना बताया गया। मैसेज में यह भी कहा गया कि ये चारों उड़ानें यात्रियों के बिना 'फेरी सर्विस' के तौर पर उड़ेंगी।

दुबई एयरपोर्ट्स ने स्पाइसजेट की चेक-इन सेवा रोके जाने से पहले अहमदाबाद और दिल्ली जाने वाली उड़ानों के लिए चेक-इन की अनुमति दी थी। इसके बाद एयरलाइन के स्टेशन मैनेजर ने अपनी फ्लाइट ऑपरेशंस टीम को निर्देश दिया कि जब तक यह समस्या सुलझ नहीं जाती, तब तक दुबई से होने वाली अन्य उड़ानों को रद्द कर दिया जाए।

दुबई एयरपोर्ट्स ने स्पाइसजेट को भेजा ईमेल बताया जा रहा है कि दुबई एयरपोर्ट्स ने 12 नवंबर को स्पाइसजेट को ईमेल भेजकर कहा कि उन्हें 13 अक्टूबर से कोई पेमेंट नहीं मिली है और बकाया राशि 14 मिलियन AED तक पहुंच गई है। दुबई एयरपोर्ट्स ने पेमेंट की शर्तों का लगातार पालन नहीं किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि वे आगे के वित्तीय जोखिम से बचने के लिए चेक-इन सेवाएं रोक देंगे।

स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता ने कहा कि एयरलाइन संबंधित अधिकारियों संग मिलकर इस मामले को सुलझा रही है। "हमारे पास पर्याप्त बैंक गारंटी कवर है और हम यह प्रयास कर रहे हैं कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए।"