'दम घुट रहा है, गेट खोलो...', स्पाइसजेट फ्लाइट में AC खराब, यात्रियों ने उड़ने से किया इनकार
दिल्ली से पुणे जा रही स्पाइसजेट फ्लाइट में AC खराब होने से हड़कंप मच गया। केबिन में भीषण गर्मी और घुटन से बेहाल 100 से ज्यादा यात्रियों ने सफर से इनकार कर दिया, जिसके बाद प्लेन को बे में वापस लौटना पड़ा।
यात्रियों से भरी स्पाइसजेट की एक फ्लाइट को टेकऑफ से ठीक पहले वापस बे यानी पार्किंग एरिया में लौटना पड़ा। दरअसल, दिल्ली से पुणे जा रही फ्लाइट का एयर कंडीशनिंग (AC) सिस्टम खराब हो गया था, जिसकी वजह से केबिन में भीषण गर्मी और उमस हो गई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि 100 से ज्यादा यात्रियों ने आगे का सफर करने से ही इनकार कर दिया। कुछ महिला यात्रियों की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें व्हीलचेयर के सहारे टर्मिनल तक ले जाना पड़ा।
क्या है पूरा मामला?
विमान में सवार एक यात्री ने बताया कि मंगलवार रात 9:30 बजे दिल्ली से फ्लाइट उड़ान भरने वाली थी, लेकिन यह डिले होकर रात 11:30 बजे के लिए रीशेड्यूल हो गई। जब यात्रियों ने विमान में बोर्ड किया, तो अंदर काफी गर्मी और उमस थी। एसी काम नहीं कर रहा था। शुरुआत में यात्रियों ने धैर्य रखा क्योंकि अक्सर टेकऑफ के समय या गेट क्लोजर के बाद टैक्सींग के दौरान एसी पूरी तरह काम करना शुरू कर देता है। लेकिन करीब 40-45 मिनट तक रनवे पर टैक्सी करने के बाद भी एसी ऑन नहीं हुआ।
सांस घुटने लगी, क्रू ने कहा- 'चुपचाप बैठे रहो'
भीषण गर्मी और वेंटिलेशन न होने की वजह से कई यात्रियों को घुटन महसूस होने लगी। जब उन्होंने केबिन क्रू से एसी चालू करने के लिए कहा, तो आरोप है कि उन्हें चुपचाप अपनी सीट पर बैठे रहने को कहा गया। विमान में कुछ गर्भवती महिलाएं भी सफर कर रही थीं और पसीने से लथपथ कई लोग बेहोश होने की कगार पर पहुंच गए थे। इसके बाद यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। वे अपनी सीटों से उठ गए और टेकऑफ तुरंत रोकने की मांग करते हुए विमान के दरवाजे खोलने की जिद पर अड़ गए।
हंगामे के बाद वापस लौटा विमान
यात्रियों के भारी विरोध को देखते हुए टेकऑफ रोक दिया गया और विमान को वापस बे में ले जाया गया। क्रू ने आखिरकार दरवाजे खोले और यात्रियों को नीचे उतारा। फ्लाइट से बाहर निकलने के बाद कई यात्रियों ने टरमैक पर ही एयरलाइन के खिलाफ नाराजगी जताई और विरोध-प्रदर्शन किया। गुस्साए यात्रियों ने 'स्पाइसजेट बंद करो' के नारे लगाए।
व्हीलचेयर का लेना पड़ा सहारा
भीषण गर्मी में एक घंटे से ज्यादा समय तक फंसे रहने के कारण कई महिलाओं को चक्कर आने लगे। उन्हें व्हीलचेयर की मदद से टर्मिनल बिल्डिंग तक ले जाया गया।
सुबह दूसरी फ्लाइट से भेजे गए पुणे
हंगामे के बाद स्पाइसजेट ने यात्रियों के लिए एक दूसरी फ्लाइट का इंतजाम किया। यह वैकल्पिक फ्लाइट बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे दिल्ली से रवाना हुई और सुबह 7 बजे पुणे पहुंची। इस पूरे घटनाक्रम पर स्पाइसजेट से जवाब मांगा गया है, जिसका फिलहाल इंतजार किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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