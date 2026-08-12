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'दम घुट रहा है, गेट खोलो...', स्पाइसजेट फ्लाइट में AC खराब, यात्रियों ने उड़ने से किया इनकार

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली से पुणे जा रही स्पाइसजेट फ्लाइट में AC खराब होने से हड़कंप मच गया। केबिन में भीषण गर्मी और घुटन से बेहाल 100 से ज्यादा यात्रियों ने सफर से इनकार कर दिया, जिसके बाद प्लेन को बे में वापस लौटना पड़ा।

यात्रियों से भरी स्पाइसजेट की एक फ्लाइट को टेकऑफ से ठीक पहले वापस बे यानी पार्किंग एरिया में लौटना पड़ा। दरअसल, दिल्ली से पुणे जा रही फ्लाइट का एयर कंडीशनिंग (AC) सिस्टम खराब हो गया था, जिसकी वजह से केबिन में भीषण गर्मी और उमस हो गई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि 100 से ज्यादा यात्रियों ने आगे का सफर करने से ही इनकार कर दिया। कुछ महिला यात्रियों की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें व्हीलचेयर के सहारे टर्मिनल तक ले जाना पड़ा।

क्या है पूरा मामला?

विमान में सवार एक यात्री ने बताया कि मंगलवार रात 9:30 बजे दिल्ली से फ्लाइट उड़ान भरने वाली थी, लेकिन यह डिले होकर रात 11:30 बजे के लिए रीशेड्यूल हो गई। जब यात्रियों ने विमान में बोर्ड किया, तो अंदर काफी गर्मी और उमस थी। एसी काम नहीं कर रहा था। शुरुआत में यात्रियों ने धैर्य रखा क्योंकि अक्सर टेकऑफ के समय या गेट क्लोजर के बाद टैक्सींग के दौरान एसी पूरी तरह काम करना शुरू कर देता है। लेकिन करीब 40-45 मिनट तक रनवे पर टैक्सी करने के बाद भी एसी ऑन नहीं हुआ।

सांस घुटने लगी, क्रू ने कहा- 'चुपचाप बैठे रहो'

भीषण गर्मी और वेंटिलेशन न होने की वजह से कई यात्रियों को घुटन महसूस होने लगी। जब उन्होंने केबिन क्रू से एसी चालू करने के लिए कहा, तो आरोप है कि उन्हें चुपचाप अपनी सीट पर बैठे रहने को कहा गया। विमान में कुछ गर्भवती महिलाएं भी सफर कर रही थीं और पसीने से लथपथ कई लोग बेहोश होने की कगार पर पहुंच गए थे। इसके बाद यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। वे अपनी सीटों से उठ गए और टेकऑफ तुरंत रोकने की मांग करते हुए विमान के दरवाजे खोलने की जिद पर अड़ गए।

हंगामे के बाद वापस लौटा विमान

यात्रियों के भारी विरोध को देखते हुए टेकऑफ रोक दिया गया और विमान को वापस बे में ले जाया गया। क्रू ने आखिरकार दरवाजे खोले और यात्रियों को नीचे उतारा। फ्लाइट से बाहर निकलने के बाद कई यात्रियों ने टरमैक पर ही एयरलाइन के खिलाफ नाराजगी जताई और विरोध-प्रदर्शन किया। गुस्साए यात्रियों ने 'स्पाइसजेट बंद करो' के नारे लगाए।

व्हीलचेयर का लेना पड़ा सहारा

भीषण गर्मी में एक घंटे से ज्यादा समय तक फंसे रहने के कारण कई महिलाओं को चक्कर आने लगे। उन्हें व्हीलचेयर की मदद से टर्मिनल बिल्डिंग तक ले जाया गया।

सुबह दूसरी फ्लाइट से भेजे गए पुणे

हंगामे के बाद स्पाइसजेट ने यात्रियों के लिए एक दूसरी फ्लाइट का इंतजाम किया। यह वैकल्पिक फ्लाइट बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे दिल्ली से रवाना हुई और सुबह 7 बजे पुणे पहुंची। इस पूरे घटनाक्रम पर स्पाइसजेट से जवाब मांगा गया है, जिसका फिलहाल इंतजार किया जा रहा है।

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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