लेह जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट का इंजन फेल, दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग; 150 यात्री थे सवार
दिल्ली से लेह जा रही स्पाइसजेट फ्लाइट के इंजन नंबर 2 में हवा में खराबी आने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में करीब 150 यात्री सवार थे, पायलट की सूझबूझ से सभी सुरक्षित हैं। पूरी खबर पढ़ें।
दिल्ली से लेह (लद्दाख) जा रही स्पाइसजेट की एक उड़ान में अचानक बड़ी तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते विमान को वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान के एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) ने सूत्रों के हवाले से बताया कि स्पाइसजेट की उड़ान संख्या 121 ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेह के लिए अपनी नियमित उड़ान भरी थी।
टेकऑफ के कुछ ही समय बाद, जब विमान हवा में था, तब पायलटों को विमान के इंजन नंबर 2 में गंभीर तकनीकी खराबी का पता चला। इंजन के फेल होने की स्थिति को भांपते हुए पायलटों ने सूझबूझ दिखाई और लेह की ओर उड़ान जारी रखने के बजाय तुरंत दिल्ली लौटने का फैसला किया।
घटना के वक्त विमान में लगभग 150 यात्री सवार थे। हवा में इंजन फेल होने जैसी गंभीर स्थिति के बावजूद, पायलटों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से संपर्क कर विमान की दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित आपातकालीन लैंडिंग कराई। सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है।
सुरक्षित लैंडिंग के बाद विमान को रनवे से हटाकर सुरक्षित स्थान पर पार्क कर दिया गया है। स्पाइसजेट की तकनीकी और इंजीनियरिंग टीम अब विमान के इंजन की जांच कर रही है ताकि खराबी के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके।
विमानों में लगातार आ रही तकनीकी खराबी पर DGCA सख्त
भारतीय विमानन क्षेत्र में हाल के दिनों में उड़ानों के दौरान तकनीकी खराबी और इमरजेंसी लैंडिंग की घटनाओं ने यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी प्रमुख एयरलाइंस के विमानों में लगातार सामने आ रही दिक्कतों के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और सरकार ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है।
हाल ही में संसद में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2025 से 3 फरवरी 2026 के बीच 6 एयरलाइंस के कुल 754 विमानों की जांच की गई। चौंकाने वाली बात यह रही कि इनमें से 377 विमानों (लगभग 50%) में ऐसी तकनीकी खामियां पाई गईं जो बार-बार सामने आ रही थीं। जांचे गए 405 इंडिगो विमानों में से 148 में और एयर इंडिया के 166 में से 137 विमानों में बार-बार तकनीकी दिक्कतें दर्ज की गईं। एयर इंडिया एक्सप्रेस के भी 54 विमान इस लिस्ट में शामिल हैं।
यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए DGCA ने किसी भी तरह की लापरवाही पर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई है। जनवरी में, DGCA ने एयर इंडिया के पायलटों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। आरोप है कि उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी और सिस्टम में गिरावट की जानकारी होने के बावजूद विमान का संचालन किया गया, जो 'मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट' (MEL) नियमों का सीधा उल्लंघन है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें