Feb 24, 2026 10:25 am IST
दिल्ली से लेह जा रही स्पाइसजेट फ्लाइट के इंजन नंबर 2 में हवा में खराबी आने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में करीब 150 यात्री सवार थे, पायलट की सूझबूझ से सभी सुरक्षित हैं। पूरी खबर पढ़ें।

लेह जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट का इंजन फेल, दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग; 150 यात्री थे सवार

दिल्ली से लेह (लद्दाख) जा रही स्पाइसजेट की एक उड़ान में अचानक बड़ी तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते विमान को वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान के एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) ने सूत्रों के हवाले से बताया कि स्पाइसजेट की उड़ान संख्या 121 ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेह के लिए अपनी नियमित उड़ान भरी थी।

टेकऑफ के कुछ ही समय बाद, जब विमान हवा में था, तब पायलटों को विमान के इंजन नंबर 2 में गंभीर तकनीकी खराबी का पता चला। इंजन के फेल होने की स्थिति को भांपते हुए पायलटों ने सूझबूझ दिखाई और लेह की ओर उड़ान जारी रखने के बजाय तुरंत दिल्ली लौटने का फैसला किया।

घटना के वक्त विमान में लगभग 150 यात्री सवार थे। हवा में इंजन फेल होने जैसी गंभीर स्थिति के बावजूद, पायलटों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से संपर्क कर विमान की दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित आपातकालीन लैंडिंग कराई। सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है।

सुरक्षित लैंडिंग के बाद विमान को रनवे से हटाकर सुरक्षित स्थान पर पार्क कर दिया गया है। स्पाइसजेट की तकनीकी और इंजीनियरिंग टीम अब विमान के इंजन की जांच कर रही है ताकि खराबी के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके।

विमानों में लगातार आ रही तकनीकी खराबी पर DGCA सख्त

भारतीय विमानन क्षेत्र में हाल के दिनों में उड़ानों के दौरान तकनीकी खराबी और इमरजेंसी लैंडिंग की घटनाओं ने यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी प्रमुख एयरलाइंस के विमानों में लगातार सामने आ रही दिक्कतों के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और सरकार ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है।

हाल ही में संसद में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2025 से 3 फरवरी 2026 के बीच 6 एयरलाइंस के कुल 754 विमानों की जांच की गई। चौंकाने वाली बात यह रही कि इनमें से 377 विमानों (लगभग 50%) में ऐसी तकनीकी खामियां पाई गईं जो बार-बार सामने आ रही थीं। जांचे गए 405 इंडिगो विमानों में से 148 में और एयर इंडिया के 166 में से 137 विमानों में बार-बार तकनीकी दिक्कतें दर्ज की गईं। एयर इंडिया एक्सप्रेस के भी 54 विमान इस लिस्ट में शामिल हैं।

यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए DGCA ने किसी भी तरह की लापरवाही पर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई है। जनवरी में, DGCA ने एयर इंडिया के पायलटों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। आरोप है कि उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी और सिस्टम में गिरावट की जानकारी होने के बावजूद विमान का संचालन किया गया, जो 'मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट' (MEL) नियमों का सीधा उल्लंघन है।

