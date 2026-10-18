पंजाब में तेज रफ्तार ने ली जान, कार की चपेट में आने से आठ मजदूरों की मौत; कई घायल
पंजाब के संगरूर जिले में रविवार को एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से आठ मजदूरों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।
पंजाब के संगरूर जिले में रविवार को एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से आठ मजदूरों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, मजदूरों का एक समूह लहरागागा-जाखड़ मार्ग के किनारे बैठा हुआ था, तभी वे सभी अचानक आई तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आठ मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायलों को तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने इस दर्दनाक हादसे पर शोक व्यक्त किया है।
अचानक मुड़ी कार
हादसा लेहरागागा इलाके के चोतियन गांव के पास जाखल रोड पर हुआ। लगभग 23 मनरेगा मजदूर, जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल थे, सड़क के किनारे काम कर रहे थे जब कार अचानक उनकी ओर मुड़ गई। इससे पहले कि ड्राइवर वापस गाड़ी पर कंट्रोल करता गाड़ी कई मजदूरों से टकरा गई। इस टक्कर में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार आठ कामगारों की मौत हो गई।
मेडिकल अफसर ने बताया हाल
इस बारे में बात करते हुए, सीनियर मेडिकल ऑफिसर संगरूर, डॉ. विनोद कुमार ने कहा कि यह घटना करीब 3:30 बजे हुई। आठ लोगों को हॉस्पिटल लाया गया। एक व्यक्ति जब हॉस्पिटल लाया गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि पांच की हालत स्थिर है और दो को दूसरे अस्पताल भेज दिया गया है। कई घायल मजदूरों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में पहुंचाया गया। दुर्घटना के पीछे की सही हालात और पीड़ितों के बारे में और जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।