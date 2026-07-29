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पीएम मोदी की पोस्ट पर अब 'स्पेशल प्रोटेक्शन', Meta ने सरकार को बताया नया सुरक्षा प्लान

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने बुधवार को सरकार को पत्र लिखकर पीएम मोदी और अन्य प्रमुख हस्तियों की पोस्ट्स के लिए लागू किए गए सख्त व उन्नत सुरक्षा उपायों का ब्योरा दिया है।

Meta
PM मोदी की पोस्ट पर रहेगा स्पेशल प्रोटेक्शन

सोशल मीडिया दिग्गज कंपनी मेटा ने बुधवार को भारत सरकार को औपचारिक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य प्रमुख हस्तियों द्वारा पोस्ट की जाने वाली सामग्रियों के लिए लागू किए गए सख्त एवं उन्नत सुरक्षा उपायों का विस्तृत ब्योरा दिया है। सूत्रों के मुताबिक, मेटा ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय को स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि प्रधानमंत्री और अन्य महत्वपूर्ण हस्तियों की तरफ से पोस्ट की गई किसी भी सामग्री पर अब अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी।

बताया गया है कि इन पोस्ट्स की समीक्षा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के कई स्तरों पर की जाएगी, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की तकनीकी गड़बड़ी या अनावश्यक हस्तक्षेप की संभावना पूरी तरह समाप्त हो सके। कंपनी ने इस नए हाई-सिक्योरिटी सिस्टम को 'स्पेशल प्रोटेक्शन' के रूप में पेश किया है, जिसके तहत ऐसी संवेदनशील पोस्ट्स को सामान्य ऑटोमेटेड सिस्टम से अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा।

सूत्रों ने आगे बताया कि पीएम मोदी की एक फेसबुक पोस्ट को कुछ समय के लिए हटाने से जुड़े विवाद के बाद मेटा की टीम इस सप्ताह के अंत या अगले सप्ताह की शुरुआत में सरकारी अधिकारियों से औपचारिक मुलाकात कर सकती है। इस बैठक में कंपनी अपनी नई सुरक्षा व्यवस्था के बारे में और विस्तार से जानकारी दे सकती है तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा कर सकती है।

गौरतलब है कि सरकार ने पीएम मोदी की एक फेसबुक पोस्ट को थोड़ी देर के लिए हटाए जाने के गंभीर मुद्दे पर मंगलवार को मेटा के वैश्विक लोक नीति प्रमुख को तलब किया था। प्रधानमंत्री ने 23 जुलाई की उस महत्वपूर्ण पोस्ट में युवाओं को संबोधित करते हुए पेपर लीक जैसी घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का स्पष्ट आश्वासन दिया था। इस पोस्ट को अस्थायी रूप से हटाए जाने से राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर नाराजगी व्यक्त की गई थी।

अमेरिका स्थित इस सोशल मीडिया कंपनी ने घटना को तकनीकी गड़बड़ी बताते हुए माफी भी मांगी थी। हालांकि, आईटी मंत्रालय ने कंपनी के इस स्पष्टीकरण को 'अपर्याप्त' करार दिया था और मामले को गंभीरता से लिया था। बता दें कि पीएम मोदी का यह वीडियो संदेश सबसे पहले 23 जुलाई को इंस्टाग्राम पर साझा किया गया था और बाद में इसे फेसबुक प्लेटफॉर्म पर भी डाला गया था। लेकिन मेटा के सिस्टम ने इसे कुछ समय के लिए हटा दिया था।

बदा में मेटा ने इस पूरी स्थिति के लिए अपने स्वचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंटेंट फिल्टर में आई तकनीकी गड़बड़ी को जिम्मेदार बताया था। कंपनी का कहना था कि गलती से हटाई गई सामग्री को बाद में तुरंत बहाल कर दिया गया था। अब मेटा ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में प्रधानमंत्री या अन्य प्रमुख हस्तियों की पोस्ट्स के साथ ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे, एक नया और कहीं अधिक मजबूत सुरक्षा तंत्र लागू करने का फैसला किया है।

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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