पीएम मोदी की पोस्ट पर अब 'स्पेशल प्रोटेक्शन', Meta ने सरकार को बताया नया सुरक्षा प्लान

सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने बुधवार को सरकार को पत्र लिखकर पीएम मोदी और अन्य प्रमुख हस्तियों की पोस्ट्स के लिए लागू किए गए सख्त व उन्नत सुरक्षा उपायों का ब्योरा दिया है।

सोशल मीडिया दिग्गज कंपनी मेटा ने बुधवार को भारत सरकार को औपचारिक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य प्रमुख हस्तियों द्वारा पोस्ट की जाने वाली सामग्रियों के लिए लागू किए गए सख्त एवं उन्नत सुरक्षा उपायों का विस्तृत ब्योरा दिया है। सूत्रों के मुताबिक, मेटा ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय को स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि प्रधानमंत्री और अन्य महत्वपूर्ण हस्तियों की तरफ से पोस्ट की गई किसी भी सामग्री पर अब अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी।

बताया गया है कि इन पोस्ट्स की समीक्षा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के कई स्तरों पर की जाएगी, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की तकनीकी गड़बड़ी या अनावश्यक हस्तक्षेप की संभावना पूरी तरह समाप्त हो सके। कंपनी ने इस नए हाई-सिक्योरिटी सिस्टम को 'स्पेशल प्रोटेक्शन' के रूप में पेश किया है, जिसके तहत ऐसी संवेदनशील पोस्ट्स को सामान्य ऑटोमेटेड सिस्टम से अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा।

सूत्रों ने आगे बताया कि पीएम मोदी की एक फेसबुक पोस्ट को कुछ समय के लिए हटाने से जुड़े विवाद के बाद मेटा की टीम इस सप्ताह के अंत या अगले सप्ताह की शुरुआत में सरकारी अधिकारियों से औपचारिक मुलाकात कर सकती है। इस बैठक में कंपनी अपनी नई सुरक्षा व्यवस्था के बारे में और विस्तार से जानकारी दे सकती है तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा कर सकती है।

गौरतलब है कि सरकार ने पीएम मोदी की एक फेसबुक पोस्ट को थोड़ी देर के लिए हटाए जाने के गंभीर मुद्दे पर मंगलवार को मेटा के वैश्विक लोक नीति प्रमुख को तलब किया था। प्रधानमंत्री ने 23 जुलाई की उस महत्वपूर्ण पोस्ट में युवाओं को संबोधित करते हुए पेपर लीक जैसी घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का स्पष्ट आश्वासन दिया था। इस पोस्ट को अस्थायी रूप से हटाए जाने से राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर नाराजगी व्यक्त की गई थी।

अमेरिका स्थित इस सोशल मीडिया कंपनी ने घटना को तकनीकी गड़बड़ी बताते हुए माफी भी मांगी थी। हालांकि, आईटी मंत्रालय ने कंपनी के इस स्पष्टीकरण को 'अपर्याप्त' करार दिया था और मामले को गंभीरता से लिया था। बता दें कि पीएम मोदी का यह वीडियो संदेश सबसे पहले 23 जुलाई को इंस्टाग्राम पर साझा किया गया था और बाद में इसे फेसबुक प्लेटफॉर्म पर भी डाला गया था। लेकिन मेटा के सिस्टम ने इसे कुछ समय के लिए हटा दिया था।