ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 427 जिलों में एक्टिव था सिविल डिफेंस नेटवर्क, पूर्व आर्मी चीफ का खुलासा
पूर्व सेना प्रमुख ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में मदद के लिए 7 मई को देश भर के लगभग 427 जिलों को सक्रिय किया गया था। उन्होंने कहा कि सक्रियता व्यापक तैयारियों का हिस्सा थी। इससे भारत को रणनीतिक रूप से मदद मिली।
पूर्व सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने आज एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि कैसे पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के 427 जिलों में नागरिक सुरक्षा नेटवर्क (Civil Defense Network) को सक्रिय किया गया था। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों की बढ़ती भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्ध केवल सीमाओं पर ही तय नहीं होंगे बल्कि बिजली संयंत्रों, औद्योगिक संस्थाओं, खदानों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के द्वार पर भी होंगे।
अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियां और नागरिक सुरक्षा नेटवर्क देश को भविष्य के संघर्षों के लिए तैयार करने में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा, "इस देश की सुरक्षा सिर्फ नियंत्रण रेखा पर ही नहीं, बल्कि सुबह तीन बजे एक बिजली संयंत्र के गेट पर भी तय होती है। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि आप अगले युद्ध में भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।"
पूर्व सेना प्रमुख ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में मदद के लिए 7 मई को देश भर के लगभग 427 जिलों को सक्रिय किया गया था। उन्होंने कहा कि सक्रियता व्यापक तैयारियों का हिस्सा थी। इससे भारत को रणनीतिक रूप से मदद मिली।
ड्रोन हमलों से कैसे देश को बचाया?
पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की वायु रक्षा प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता किसी एक हथियार या प्रणाली का परिणाम नहीं थी, बल्कि कई परतों के एक साथ काम करने का परिणाम थी। उन्होंने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन को रोकने वाला कोई एक हथियार नहीं था। यह परतें थीं, एक संगठन के सेंसर, दूसरे के जैमर और तीसरे की बंदूकें, सभी एक फ्रेम में जुड़े हुए थे।"
उन्होंने कहा कि इसी सिद्धांत को भारत की आंतरिक सुरक्षा वास्तुकला का मार्गदर्शन करना चाहिए, जिसमें निजी सुरक्षा कर्मी पहचान की पहली परत के रूप में काम करते हैं। निजी सुरक्षा कर्मियों को देश का सबसे बड़ा संभावित मानव सेंसर नेटवर्क बताते हुए उन्होंने उन्हें देश का पहला सेंसर कहा जो संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने और जमीन से महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी प्रदान करने में सक्षम है।
क्या होता है सिविल डिफेंस नेटवर्क?
भारत में नागरिक सुरक्षा नेटवर्क (Civil Defence Network) एक स्वयंसेवी और समुदाय-आधारित व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य युद्ध, बाहरी आक्रमण, प्राकृतिक आपदाओं या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान नागरिकों की रक्षा करना, जान-माल के नुकसान को कम करना और देश की आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखना है। इसका गठन युद्ध के समय देश की आंतरिक व्यवस्था में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो व नागरिकों का मनोबल बना रहे इस उद्देश्य से किया गया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें