अपने नेता पर क्यों हंस रहे हैं? राहुल गांधी के बयान के बीच स्पीकर ने टोका; LS कार्यवाही कल तक स्थगित

संक्षेप: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान को लेकर लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष लगातार सरकार को घेरते हुए चीन का मुद्दा उठा रहे थे, जिस पर सत्ता पक्ष की तरफ से भी लगातार उनको निशाना बनाया जा रहा था।

Rahul Gandhi: लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी के द्वारा चीन को लेकर दिए जा रहे बयानों पर लोकसभा में आज की कार्यवाही हंगामे से भरी रही। स्पीकर के बार-बार टोकने के बाद भी राहुल गांधी नहीं रुके और आखिरकार सदन को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले चार बजे जैसे ही सदन का कार्यवाही शुरू हुई, स्पीकर की कुर्सी पर ओम बिरला की जगह भाजपा सांसद जगदंबिका पाल नजर आए। उन्होंने राहुल गांधी को एक बार फिर से अपनी बात रखने के लिए बुलाया। कांग्रेस सांसद ने अपनी बात को शुरू करते हुए कहा कि वह पिछले कुछ घंटों से लगातार अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं, यह बात राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। उनका इतना कहते ही कांग्रेस सांसद हंसने लगे। इस पर उन्हें टोकते हुए स्पीकर ने कहा कि आप अपने नेता के ऊपर क्यों हंस रहे हैं। उन्हें बोलने दीजिए।

लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर बैठे वरिष्ठ नेता जगदंबिका पाल ने कांग्रेस सांसदों से कहा, “मैंने तो उन्हें (राहुल गांधी) को बोलने के लिए कहा है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाया, मैंने कुछ नहीं कहा… आप लोग अपने नेता पर क्यों हंस रहे हैं?” इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, “ मुझे समझ नहीं आता कि आखिर इन शब्दों में (पूर्व सेना प्रमुख के संस्मरण) में ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री यहां से चले गए।” राहुल के इतना कहते हुए ही स्पीकर ने कहा कि आपको इसके लिए पहले ही निर्देशित किया जा चुका है। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हो रही है। उन्होंने अपने भाषण में तमाम तरह की बातें कि हैं आप उन मुद्दों पर बोलिए।

इस पर स्पीकर ने कहा कि आप जिस विषय पर बोलना चाह रहे हैं, उस पर स्पीकर की रूलिंग आ गई है। ऐसे में आप उस मुद्दे पर नहीं बोलें। अगर आप उसी मुद्दे पर बोलेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप नेता प्रतिपक्ष होते भी सदन के नियमों को नहीं मानेंगे? क्या आपके मन में लोकसभा अध्यक्ष के प्रति कोई सम्मान नहीं है।