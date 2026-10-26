प्रभास की ‘फौजी’ के टीजर पर भड़क गए सपा सांसद अवधेश प्रसाद, बोले- नेताजी सुभाष का अपमान है
प्रभास अभिनीत फिल्म ‘फौजी’ के टीजर पर विवाद शुरू हो गया है। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हिटलर से कमतर दिखाने का प्रयास किया गया है।
प्रभास अभिनीत फिल्म 'फौजी' में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हिटलर की मुलाकात को लेकर विवाद शुरू हो गया है। नेताजी सुभाष के प्रपौत्र चंद्र कुमार बोस ने आरोप लगाया है कि केवल सीन को सनसनीखेज बनाने के लिए तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि जिस तरह से फिल्म के टीजर में दिखाया जा रहा है कि कि हिटल से हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तुलना हो रही है, वह बेहद अपमानजनक है।
अवधेश प्रसाद ने कहा, नेताजी की छवि को इस तरह से धूमिल करना राष्ट्र हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि दुनियाभर में नेताजी का कितना सम्मान है। बता दें कि इस फिल्म में प्रभास ने ऐसा किरदार निभाया है जिसकी तारीफ करते हुए नेताजी भी दिखाई दे रहे हैं। टीजर में वह प्रभास के कैरेक्टर को सारा क्रेडिट देते हैं। वहीं हिटलर भी नेताजी से इस अंदाज में बात करता है जैसे कि वह उनका अपमान कर रहा हो।
नेता जी के प्रपौत्र ने क्या कहा
नेताजी के प्रपौत्र चंद्र कुमार बोस ने कहा कि फिल्मकारों को पूरी स्वतंत्रता है कि वह आजादी के नेताओं को पर्दे पर दिखाएं लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो देश के नायकों के मामले में भी मनोरंजन या फिर सनसनीखेज बनाने के लिए कल्पना का सहारा लेते हैं, वे अपराध करते हैं। नेताजी के व्यक्तित्व की सम्मान पूरी दुनिया करती है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए उन्होंने हिटलर से मुलाकात की थी।
बोस ने कहा, नेताजी का कहना था कि जापान के हिदेकी तोजो और जर्मनी का हिटलर भारत की स्वतंत्रता के लिए योगदान दे सकते हैं। क्योंकि उस समय हिटर की अंग्रेजों से तनातनी थी। उन्होंने कहा, नेताजी फासीवाद के कट्टर विरोधी थे। उनका विश्वास लोकतंत्र में था और इसीलिए देश को आजाद करवाना चाहते थे।
चंद्र कुमार बोस ने कहा कि नेताजी ने कभी हिटलर के आगे सिर नहीं झुकाया बल्कि बराबरी में बातचीत की थी। हिटलर भी नेताजी के देशप्रेम से वाकिफ था और उनका सम्मान करता था। उसने समर्थन पर सहमति भी जता दी थी। उन्होंने कहा कि हिटलर ने सत्ता के मद में डूबकर अत्याचार शुरू कर दिया। ऐसे में नेताजी और हिटलर के रास्ते एक नहीं हो सकते थे।
मांफी मांगें निर्देशक
चंद्र कुमार बोस ने कहा कि फिल्म के निर्देशक को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक काल्पनिक पात्रा नेताजी का हिटलर से परिचय करवाता है। ऐसे में नेताजी को कमतर दिखाने का प्रयास किया गया है। फिल्म का नाम 'फौजी, है और यह एक पीरियड ऐक्शन फिल्म है। हनु राघवपुड़ी ने इसका निर्देशन किया है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें