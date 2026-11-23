उत्तर प्रदेश में सपा-कांग्रेस की सीट बंटवारे की बैठक सिर्फ 15 मिनट में खत्म हो गई। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने बागेश्वर बाबा पर तीखा हमला बोला है। रामदेव ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को बावला और पाखंडी कहा।

Top News Today: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में हुई पहली बैठक सिर्फ 15 मिनट में ही खत्म हो गई, जिससे गठबंधन को लेकर संदेह और गहरा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ योग गुरु बाबा रामदेव ने बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर तीखा और सीधा हमला करते हुए उन्हें बावला, पाखंडी और धूर्त तक कह डाला। पढ़ें आज की 5 बड़ी खबरें...

कांग्रेस-एसपी की सीट बंटवारे की बैठक सिर्फ 15 मिनट में खत्म उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू हो गई है। दोनों पार्टियों के नेताओं की पहली बैठक दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के घर पर हुई। लेकिन बैठक महज 15-20 मिनट में ही खत्म हो गई। इससे राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लग रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से दोनों दलों के नेताओं के अलग-अलग बयानों से गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ था। इस मुलाकात में कांग्रेस की तरफ से यूपी अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना, यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव, राजीव राय और सांसद इकरा हसन शामिल हुए। पढ़ें पूरी खबर...

बाबा रामदेव का बागेश्वर बाबा पर तीखा हमला योग गुरु बाबा रामदेव ने बाबा बागेश्वर (धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री) पर जमकर हमला बोला। उन्होंने उन्हें बावला, पाखंडी और धूर्त तक कह दिया।रामदेव ने कहा कि कुछ लोग न वेद पढ़े हैं, न रामायण-महाभारत, न संविधान जानते हैं, फिर भी खड़े होकर बकवास करते हैं। वे कहते हैं कि हम हिंदू धर्म बचाएंगे। रामदेव ने कहा कि खुद को ही बचा लो बावले। उन्होंने महिलाओं को ऐसे कथावाचकों से सावधान रहने की सलाह दी। रामदेव ने प्रेत बाधा दरबार और राम-कृष्ण की तुलना का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग धर्म के नाम पर लोगों का शोषण करते हैं। ये बातें उन्होंने झारखंड के जमशेदपुर में महिला पतंजलि योग समिति के कार्यक्रम में कहीं। पढ़ें पूरी खबर...

सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के लिए रामकृपाल यादव को कुर्सी से उठवाया बिहार में नए MLC सदस्यों के शपथ समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को सम्मान देते हुए मंच पर बिठाया। मंच पर रामकृपाल यादव (भाजपा मंत्री) बैठे थे। सम्राट चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि रामकृपाल यादव को अपनी सीट से हटाकर बगल में बिठा दें। इसके बाद तेजस्वी यादव को बुलाकर वहां बिठा दिया गया। तेजस्वी यादव पहले सभागार में आगे की कतार में बैठे थे। सम्राट चौधरी की नजर उन पर पड़ते ही उन्होंने यह व्यवस्था की। पढ़ें पूरी खबर...

पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और माहिरा खान एक बार फिर साथ नजर आएंगे। दोनों नेटफ्लिक्स की नई सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' में अभिनय करेंगे। यह नेटफ्लिक्स पर आने वाली पहली पाकिस्तानी सीरीज है। इसमें हानिया आमिर और सनम सईद समेत कई बड़े कलाकार भी हैं। सीरीज 4 दिसंबर को रिलीज होगी। बताया जा रहा है कि यह कहानी तीन पीढ़ियों की छह प्रेम कहानियों पर आधारित है। नेटफ्लिक्स ने लिखा है कि इसमें प्यार, बिछड़ना और जिंदगी में दोबारा आगे बढ़ने की बात है। पढ़ें पूरी खबर...