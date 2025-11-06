Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsSouth African lawmakers show interest in Indian elections want to visit bihar election
भारतीय चुनावों की वैश्विक चर्चा, प्रक्रिया समझने के लिए आना चाहते हैं इस देश के सांसद

संक्षेप: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पास दक्षिण अफ्रीकी चुनाव आयोग के अध्यक्ष मोसोथो मोएप्पा का फोन आया था। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को बिहार चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी, और दक्षिण अफ्रीकी सांसदों के भारत आने की इच्छा जाहिर की।

Thu, 6 Nov 2025 02:59 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय चुनाव आयोग इस समय बिहार के विधानसभा चुनावों को संपन्न कराने में व्यस्त है। मतदाताओं की संख्या के हिसाब से यह एक बड़ा चुनाव है, जिसमें कुल 7.5 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग की इस सफल और सुगम प्रक्रिया की विश्व भर में धाक जम रही है। निर्वाचन आयोग की तरफ से गुरुवार को बताया गया कि भारती चुनावों की इस प्रक्रिया को करीब से जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका के सांसदों ने भारत आने की पेशकश की है।

निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने इस पूरी वाकये की जानकारी देते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पास दक्षिण अफ्रीका से एक फोन आया था। यह फोन दक्षिण अफ्रीकी चुनाव आयोग के अध्यक्ष मोसोथो मोएप्पा का था, उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को बिहार चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी, और दक्षिण अफ्रीकी सांसदों के भारत आने की इच्छा जाहिर की।

प्रवक्ता के मुताबिक मोएप्पा ने कहा कि कुछ सांसद दुनिया की सबसे पारदर्शी और कुशल चुनावी प्रक्रिया को करीब से देखने के लिए और जानने के लिए जल्दी ही भारत आना चाहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस समय पर एक बड़े राज्य के बिधानसभा चुनावों में व्यस्त है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इस पर है। आज यानि 6 नवबंर को बिहार विधानसभा के पहले चरण की मतदान प्रक्रिया जारी है। इसके लिए निर्वाचन आयोग के कई अधिकारी जमीन पर मौजूद हैं। बिहार के सभी मतदान केंद्रों पर पहली बार सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक इस चुनाव की पूरी मॉनिटरिंग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त एसएस संधू और विवेक जोशी कर रहे हैं।

गुरुवार को जारी पहले चरण के मतदान के तहत 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें 3.75 करोड़ मतदाता शामिल हो सकते हैं। शेष 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को संपन्न होगी।

आपको बता दें मुख्य विपक्षी नेता राहुल गांधी द्वारा निर्वाचन आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों के बाद इस बात की चर्चा बड़े पैमाने पर हो रही है। राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप लगाया था कि वहां पर एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीरों को वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। इस पर निर्वाचन आयोग का फिलहाल कोई ठोस जवाब नहीं आया है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग पर कर्नाटक में वोट चोरी का आरोप लगाया था, उस वक्त निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी से इस मुद्दे को लेकर कोर्ट जाने या फिर शपथ पत्र देने के लिए कहा था, इस पर राहुल ने इनकार कर दिया था।

