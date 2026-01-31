Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsSouth Africa expelled Israeli ambassador angering Netanyahu
दक्षिण अफ्रीका से भिड़ा इजरायल, केरल विधानसभा चुनाव से पहले शशि थरूर की दो टूक; टॉप-5 न्यूज

संक्षेप:

दक्षिण अफ्रीका सरकार ने इजरायल के उप राजदूत को देश से निष्कासित कर दिया है। इसके बाद इजरायल ने भी अपने यहाँ मौजूद अफ्रीकी राजदूत को निष्कासित करके 72 घंटे के भीतर देश छोड़ने के लिए कह दिया है।

Jan 31, 2026 06:52 pm IST
दक्षिण अफ्रीका और इजरायल के बीच राजनैतिक तनाव अब अपने चरम पर पहुंच गया है। अफ्रीकी सरकार ने अपने देश में मौजूद इजरायली उप राजदूत को अवांछित व्यक्ति घोषित करके देश छोड़ने के आदेश दे दिया है। इससे नाराज नेतन्याहू सरकार ने भी अपने यहां मौजूद दक्षिण अफ्रीकी राजदूत को 72 घंटे के अंदर इजरायल छोड़ने का आदेश दे दिया है। वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस हाई कमान से दूरी बनाकर चल रहे शशि थरूर ने विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए अपना समर्थन जाहिर किया है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ….

'बार-बार अपमान' से भड़का अफ्रीका, इजरायली दूत को निकाला; यहूदी देश का भी पलटवार

दक्षिण अफ्रीका और इजरायल के बीच पहले से ही जारी कूटनीतिक तनाव अब चरम पर पहुंच गया है। दक्षिण अफ्रीका ने इजरायल के उप-राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दिया है, जिसके जवाब में इजरायल ने भी दक्षिण अफ्रीकी राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने शुक्रवार को इजरायल के उप-राजदूत और प्रभारी एरियल सेडमैन को 'पर्सोना नॉन ग्राटा' (अवांछित व्यक्ति) घोषित करते हुए 72 घंटों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। पढ़ें पूरी खबर…

विधानसभा चुनाव में सिर्फ कांग्रेस, यूडीएफ की जीत चाहता हूं; केरल में बोले थरूर

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को कहा कि वह केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव में सिर्फ अपनी पार्टी और उसके नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की जीत चाहते हैं। थरूर ने यहां पत्रकारों से कहा कि वह अपनी पार्टी और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की जीत के लिए प्रचार करेंगे। पढ़ें पूरी खबर…

सुनेत्रा बनीं महाराष्ट्र की डिप्टी CM, ली शपथ; 'अजित दादा अमर रहें' के लगे नारे

महाराष्ट्र के दिवंगत नेता अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। वह राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बन गई हैं। अजित पवार की मृत्यु के बाद यह पद खाली हो गया था। आज दिन भर चली हलचल के बाद एनसीपी विधायक दल ने उन्हें अपना नेता चुना और अब उन्होंने शपथ ले ली है। पढ़ें पूरी खबर…

युद्धविराम के बाद गाजा में इजरायल का सबसे बड़ा हमला, कम से कम 23 की मौत

गाजा में युद्धविराम के दूसरे चरण को लेकर वार्ता और राफा बॉर्डर खोलने के फैसले के बीच ही इजरायल ने शनिवार को जमकर बमबारी की है। शनिवार तड़के इजराइल की ओर से किए गए हमलों में कम से कम 23 फलस्तीनियों की मौत हो गई। अस्पतालों के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अक्टूबर में संघर्ष रोकने के लिए हुए समझौते के बाद यह उन हमलों में से एक है, जिनमें सबसे अधिक मौतें हुई हैं। पढ़ें पूरी खबर…

IMF ने भारत और चीन को US से दिखाया आगे, एलन मस्क बोले- शक्ति संतुलन...

दूसरे विश्व युद्ध के बाद से दुनिया का सर्वेसर्वा बनकर बैठे अमेरिका को अब अपना सिंहासन हिलता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में आईएमएफ ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उसने अनुमान के आधार पर 2026 में वैश्विक वास्तविक जीडीपी वृद्धि में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं को शामिल किया। इस रिपोर्ट में चीन और भारत अमेरिका से आगे खड़े नजर आए। इस रिपोर्ट के पर प्रतिक्रिया देते हुए अरबपति व्यापारी एलन मस्क ने लिखा कि दुनिया का शक्ति संतुलन अब बदल रहा है। पढ़ें पूरी खबर…

उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
