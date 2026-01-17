Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsSources report Khalistani Bangladesh terror outfits may attempt target Delhi on January 26
खालिस्तानी और बांग्लादेश स्थित आतंकी 26 जनवरी से पहले दिल्ली को बना सकते हैं निशाना, अलर्ट जारी

खालिस्तानी और बांग्लादेश स्थित आतंकी 26 जनवरी से पहले दिल्ली को बना सकते हैं निशाना, अलर्ट जारी

संक्षेप:

जनवरी 2026 के पहले पखवाड़े में उत्तर जिला पुलिस ने संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कई मॉक ड्रिल आयोजित कीं। इनमें रेड फोर्ट, आईएसबीटी कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, खारी बावली जैसे स्थानों को शामिल किया गया।

Jan 17, 2026 01:30 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
खुफिया एजेंसियों ने गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट जारी किया है। इसमें चेतावनी दी गई है कि प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन और बांग्लादेश आधारित आतंकी समूह 26 जनवरी के अवसर पर नई दिल्ली सहित देश के कई अन्य शहरों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। खुफिया सूत्रों के अनुसार, विदेशों से संचालित खालिस्तानी और कट्टरपंथी हैंडलर पंजाब के गैंगस्टरों को अपने फुट सोल्जर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गैंगस्टर हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय हैं। ये धीरे-धीरे खालिस्तानी आतंकी तत्वों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा को बाधित करना और अशांति फैलाना है।

यह अलर्ट गणतंत्र दिवस परेड के मद्देनजर जारी किया गया है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए व्यापक तैयारी की है। जनवरी 2026 के पहले पखवाड़े में उत्तर जिला पुलिस ने संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कई मॉक ड्रिल आयोजित कीं। इनमें रेड फोर्ट, आईएसबीटी कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, खारी बावली, सदर बाजार और मेट्रो स्टेशनों जैसे स्थानों को शामिल किया गया। ये अभ्यास विभिन्न एजेंसियों की तैयारियों, प्रतिक्रिया समय और समन्वय की जांच के लिए किए गए। इसका उद्देश्य था कि आतंकी घटना की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो।

अलर्ट मोड में आईं सुरक्षा एजेंसियां

सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे को नजरअंदाज नहीं कर रही हैं और लगातार निगरानी बढ़ाई गई है। गणतंत्र दिवस 2026 के परेड में इस बार 30 से अधिक टेबलॉक्स कर्तव्य पथ पर रोल करेंगे। इस बार की थीम 'स्वतंत्रता का मंत्र - वंदे मातरम' और 'समृद्धि का मंत्र - आत्मनिर्भर भारत' है, जो राष्ट्रगान वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी मनाएगी। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था अत्यधिक सख्त होगी। खुफिया इनपुट्स के आधार पर दिल्ली और अन्य शहरों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की जा रही है। नागरिकों से अपील है कि वे सतर्क रहें, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत दें और उत्सव के दौरान सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करें।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
