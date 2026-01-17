खालिस्तानी और बांग्लादेश स्थित आतंकी 26 जनवरी से पहले दिल्ली को बना सकते हैं निशाना, अलर्ट जारी

संक्षेप: जनवरी 2026 के पहले पखवाड़े में उत्तर जिला पुलिस ने संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कई मॉक ड्रिल आयोजित कीं। इनमें रेड फोर्ट, आईएसबीटी कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, खारी बावली जैसे स्थानों को शामिल किया गया।

खुफिया एजेंसियों ने गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट जारी किया है। इसमें चेतावनी दी गई है कि प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन और बांग्लादेश आधारित आतंकी समूह 26 जनवरी के अवसर पर नई दिल्ली सहित देश के कई अन्य शहरों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। खुफिया सूत्रों के अनुसार, विदेशों से संचालित खालिस्तानी और कट्टरपंथी हैंडलर पंजाब के गैंगस्टरों को अपने फुट सोल्जर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गैंगस्टर हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय हैं। ये धीरे-धीरे खालिस्तानी आतंकी तत्वों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा को बाधित करना और अशांति फैलाना है।

यह अलर्ट गणतंत्र दिवस परेड के मद्देनजर जारी किया गया है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए व्यापक तैयारी की है। जनवरी 2026 के पहले पखवाड़े में उत्तर जिला पुलिस ने संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कई मॉक ड्रिल आयोजित कीं। इनमें रेड फोर्ट, आईएसबीटी कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, खारी बावली, सदर बाजार और मेट्रो स्टेशनों जैसे स्थानों को शामिल किया गया। ये अभ्यास विभिन्न एजेंसियों की तैयारियों, प्रतिक्रिया समय और समन्वय की जांच के लिए किए गए। इसका उद्देश्य था कि आतंकी घटना की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो।