शुभेंदु सरकार आते ही सौरव गांगुली की सुरक्षा में कटौती, ममता सरकार में मिली थी जेड सिक्योरिटी
ममता बनर्जी सरकार ने पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार में उनकी सुरक्षा घटाकर वाई कैटेगरी की कर दी गई है।
पश्चिम बंगाल में सत्ता में बदलाव का असर सौरव गांगुली की सुरक्षा पर भी पड़ा है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान गांगुली की सुरक्षा को जेड कैटेगरी से घटाकर वाई कैटेगरी का दिया गया है। सौरव गांगुली फिलहाल पश्चिम बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। गौरतलब है कि बंगाल में नई सरकार बनने के बाद कई नेताओं और सांसदों की सुरक्षा में भी कटौती हुई है। बता दें कि साल 2023 तक सौरव गांगुली को वाई कैटेगरी की सुरक्षा ही मिली हुई थी। लेकिन उस साल ममता बनर्जी सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाकर जेड कैटेगरी की कर दी थी।
तरह-तरह की चर्चा
सौरव गांगुली की सुरक्षा में कटौती पर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई हैं। वहीं, शुभेंदु सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि स्पेशल सुरक्षा केवल उन्हीं लोगों को दी जाएगी, जिनके लिए सुरक्षा एजेंसियां वास्तव में खतरा बताएंगे। पश्चिम बंगाल की सुरक्षा एजेंसियों ने विभिन्न प्रमुख हस्तियों को उपलब्ध कराई जा रही सुरक्षा का रिव्यू किया था। इसके तहत गांगुली की सुरक्षा जरूरतों का दोबारा आकलन किया गया और सुरक्षा श्रेणी में संशोधन किया गया।
अब कितने सुरक्षा कर्मचारी रहेंगे
जानकारी के मुताबिक सौरव को 2023 में तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की थी। उस समय उनकी सुरक्षा में 30 से 35 पुलिसकर्मी तैनात रहते थे। वहीं, उनके काफिले के साथ पायलट वाहन भी चलता था। बता दें कि जेड प्लस कैटगरी में 36 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं। इसमें 10 एसपीजी और एनएसजी कमांडो और बाकी राज्य पुलिस के जवान होते हैं। वहीं, वाई श्रेणी में सुरक्षाकर्मियों की संख्या घटकर 11 हो जाती है। इसमें दो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफीसर्स (पीएसओ) शामिल होते हैं।
टीम इंडिया के सफल कप्तानों में शुमार
गौरतलब है कि सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में शुमार किए जाते हैं। गांगुली की कप्तानी में भारतीय टीम ने कई अहम सफलताएं हासिल की हैं। इसके अलावा नए टैलेंट्स के लिए उनकी कप्तानी को स्वर्णिम काल माना जाता है। उनकी कप्तानी में मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह जैसे नाम शामिल हैं। क्रिकेट के मैदान से दूर होने के बाद गांगुली ने क्रिकेट प्रशासक की भी सफल भूमिका निभाई। वह बीसीसीआई के प्रेसीडेंट भी रह चुके हैं। फिलहाल वह क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हालांकि तमाम राजनीतिक दलों ने सौरव को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन सौरव ने अभी तक सियासत से दूरी बना रखी है।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।