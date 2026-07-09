सियासी दांव-पेंच फ्लॉप, 'दादा' हिट! जय शाह के राज में गांगुली को मिला क्रिकेट का सर्वोच्च सम्मान

सौरव गांगुली को 54वें जन्मदिन पर जय शाह की ICC ने 'हॉल ऑफ फेम' में शामिल कर बड़ा तोहफा दिया है। दादा अब सुनील गावस्कर, कपिल देव और सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ियों की विशेष कतार में खड़े हो गए हैं।

क्रिकेट की पिच हो या क्रिकेट प्रशासन का बोर्ड रूम, सौरव गांगुली का नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है। भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल और आक्रामक कप्तानों में शुमार 'दादा' ने अपने 54वें जन्मदिन पर एक और ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है। जय शाह के नेतृत्व वाली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने सौरव गांगुली को 'आईसीसी हॉल ऑफ फेम' में शामिल कर उन्हें क्रिकेट का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित सम्मान दिया है। यह सिर्फ एक सम्मान नहीं है, बल्कि उन तमाम आलोचकों के मुंह पर एक करारा तमाचा भी है जो गांगुली और जय शाह के बीच कड़वाहट और राजनीतिक दांव-पेंच की मनगढ़ंत कहानियां बुनते रहे हैं।

दिग्गजों की विशेष कतार में 'प्रिंस ऑफ कोलकाता' इस ऐतिहासिक सम्मान के साथ ही सौरव गांगुली अब भारतीय क्रिकेट के उन चुनिंदा महानतम खिलाड़ियों की विशेष कतार में खड़े हो गए हैं, जिन्होंने विश्व पटल पर भारत का मान बढ़ाया है। 'हॉल ऑफ फेम' में शामिल होकर दादा ने अब आधिकारिक रूप से सुनील गावस्कर, कपिल देव और सचिन तेंदुलकर जैसे लेजेंड्स के एलीट क्लब में अपनी जगह पक्की कर ली है। क्रिकेट के मक्का 'लॉर्ड्स' की बालकनी में टी-शर्ट लहराने से लेकर भारतीय टीम को विदेशों में जीतना सिखाने तक, गांगुली का यह सफर अब क्रिकेट के सबसे सुनहरे पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है।

आलोचकों की बोलती बंद, सियासत पर भारी खेल का सम्मान बीसीसीआई अध्यक्ष पद से गांगुली की विदाई के वक्त कई तरह के राजनीतिक नैरेटिव सेट किए गए थे। आलोचकों ने इसे जय शाह और गांगुली के बीच की तथाकथित राजनीतिक खींचतान का नतीजा बताया था। लेकिन अब, जब जय शाह आईसीसी के शीर्ष पर बैठे हैं, उनके कार्यकाल में गांगुली को क्रिकेट का यह सर्वोच्च सम्मान मिलना हर तरह की राजनीतिक अफवाहों को ध्वस्त करता है।

टैलेंट के आगे नहीं टिकती राजनीति सौरव गांगुली के क्रिकेट प्रशासन करियर और राजनीतिक झुकाव को लेकर अक्सर आलोचक कई तरह की बातें करते रहे हैं। उनके करियर को राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिशें भी हुई हैं। लेकिन आईसीसी के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि किसी का असली टैलेंट इन राजनीतिक दांव-पेंचों से कहीं ऊपर होता है। दादा को मिली यह भारी-भरकम मान्यता उनके आलोचकों के लिए एक जवाब है कि शानदार प्रतिभा को किसी राजनीतिक रंग से मैला नहीं किया जा सकता।

दादा का वो योगदान, जो भुलाया नहीं जा सकता हॉल ऑफ फेम में गांगुली की एंट्री सिर्फ उनके बनाए गए 18,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय रनों का ईनाम नहीं है, बल्कि यह उस 'लीडरशिप' का सम्मान है जिसने मैच फिक्सिंग के काले दौर के बाद भारतीय टीम को फिर से खड़ा किया। भारतीय टीम में निडरता और आंखों में आंखें डालकर खेलने का जज्बा दादा ने ही भरा। वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जहीर खान और एमएस धोनी जैसे मैच विनर्स गांगुली की ही देन माने जाते हैं। साल 2003 वर्ल्ड कप का फाइनल हो या नेटवेस्ट सीरीज की ऐतिहासिक जीत, गांगुली ने भारत को विदेशों में लड़ना सिखाया।

'हॉल ऑफ फेम' में जगह बनाने वाले 12वें भारतीय इस बड़ी उपलब्धि के साथ ही सौरव गांगुली 'हॉल ऑफ फेम' में शामिल होने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। आइए एक नजर डालते हैं उन भारतीय दिग्गजों पर जिन्हें अब तक यह गौरव प्राप्त हुआ है:

बिशन सिंह बेदी (2009)

सुनील गावस्कर (2009)

कपिल देव (2010)

अनिल कुंबले (2015)

राहुल द्रविड़ (2018)

सचिन तेंदुलकर (2019)

वीनू मांकड़ (2021)

डायना एडुल्जी (2022)

वीरेंद्र सहवाग (2023)

नीतू डेविड (2024)

एमएस धोनी (2025)

सौरव गांगुली (2026)