'मुझे अपमान बर्दाश्त नहीं', सौरव गांगुली पहुंचे थाने; किसके खिलाफ दर्ज कराई FIR?
पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने अपनी छवि खराब करने को लेकर ठाकुरपुकुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने एक फेसबुक पेज पर भ्रामक और अपमानजनक पोस्ट करने का आरोप लगाया है। जानिए पूरा मामला
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई (BCCI) के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अपनी छवि खराब किए जाने को लेकर पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर लगातार अपमानजनक और भ्रामक पोस्ट के जरिए उनकी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। गांगुली ने इस मामले में ठाकुरपुकुर थाने में लिखित शिकायत दी है और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
36 लाख फॉलोअर्स वाले फेसबुक पेज पर गंभीर आरोप
सौरव गांगुली ने अपनी पुलिस शिकायत में मुख्य रूप से 'Sourav Ganguly Fans' नाम के एक फेसबुक पेज का जिक्र किया है। शिकायत के मुताबिक, इस पेज पर 36 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और इसे गांगुली का आधिकारिक फैन पेज होने का दावा किया गया है।
पूर्व कप्तान का कहना है कि इस पेज के जरिए लगातार ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं, जो आम जनता के बीच उनके खिलाफ नकारात्मक माहौल बना रहे हैं। उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। गांगुली ने अपने शिकायत पत्र में इस फेसबुक पेज से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं, साथ ही एक स्पोर्ट्स वेबसाइट का भी जिक्र किया है।
'आलोचना ठीक है, लेकिन मानहानि बर्दाश्त नहीं'
अपनी शिकायत में सौरव गांगुली ने यह साफ किया है कि वह किसी मामूली वजह से पुलिस के पास नहीं आए हैं। मामले की गंभीरता को स्पष्ट करते हुए उन्होंने अपने आवेदन में कहा, "एक पब्लिक फिगर होने के नाते मैं यह भली-भांति समझता हूं कि लोगों की राय और आलोचना सार्वजनिक जीवन का ही एक हिस्सा है। लेकिन, मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से भ्रामक, अपमानजनक और हानिकारक कंटेंट फैलाना किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है और इसके लिए उचित कानूनी कदम उठाया जाना बहुत जरूरी है।"
पुलिस कर रही है मामले की जांच
गांगुली ने पुलिस से अपील की है कि इस फेसबुक पेज को चलाने वाले व्यक्ति या समूह के खिलाफ तुरंत केस दर्ज किया जाए और कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई हो। वहीं, पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने पूर्व बोर्ड अध्यक्ष की तरफ से शिकायत मिलने की पुष्टि कर दी है। अधिकारी ने बताया कि फिलहाल पुलिस पूरे मामले और लगाए गए आरोपों की गहनता से जांच कर रही है।
बता दें कि इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ममता बनर्जी ने सौरव गांगुली के माध्यम से बहरामपुर लोकसभा सीट से सांसद यूसुफ पठान को इस्तीफा देकर सीट खाली करने का संदेश भेजा था, ताकि ममता खुद उपचुनाव लड़ सकें। हालांकि इस विवाद पर सौरव गांगुली ने चुप्पी तोड़ते हुए स्पष्ट बयान जारी कर सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने उन्हें ऐसा कोई संदेश देने को कभी नहीं कहा और न ही उन्होंने यूसुफ पठान से कोई संपर्क किया या बात की। यूसुफ पठान ने भी इसे पूरी तरह फर्जी और झूठा बताया, कहा कि न ममता और न ही किसी अन्य नेता ने उनसे इस्तीफे की बात की।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें