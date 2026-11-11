बाबरी विध्वंस पर आंसू बहाने वाली सोनिया कश्मीर में हिंदुओं पर हुए हमलों पर क्यों चुप रहीं? VHP ने पूछा
वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने सवाल किया कि सोनिया गांधी ने बाबरी ढांचे के विध्वंस पर आंसू बहाए थे। उन्होंने तब वैसा ही दुख क्यों नहीं जताया जब कश्मीर में 350 से अधिक मंदिर तोड़े गए और हिंदुओं का नरसंहार हुआ।
कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी अपनी नई किताब को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने इसमें बाबरी मस्जिद विवाद सहित कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखा है। उनकी इस नई किताब पर विश्व हिंदु परिषद (वीएचपी) का भी बयान सामने आया है। वीएचपी ने सोनिया गांधी से माफी की मांग की और दावा किया है कि इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं।
वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने सवाल किया कि सोनिया गांधी ने बाबरी ढांचे के विध्वंस पर आंसू बहाए थे। उन्होंने तब वैसा ही दुख क्यों नहीं जताया जब कश्मीर में 350 से अधिक मंदिर तोड़े गए और हिंदुओं का नरसंहार हुआ। उन्होंने वही चिंता क्यों नहीं जताई जब बस्तर में नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं की हत्या कर दी या जब 1984 में दिल्ली में सिखों का नरसंहार हुआ? उन्होंने चुनिंदा मुद्दों पर चिंता जताने का आरोप लगाया।
आतंकवादियों की मौत पर दुखी सोनिया: वीएचपी
उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों की मौत पर तो दुख जताया, लेकिन हिंदुओं पर हुए हमलों और सुरक्षाकर्मियों के बलिदान पर वे चुप रहीं। उन्होंने सवाल किया कि क्या सोनिया गांधी ने इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत पर भी ऐसा ही दुख जताया था जो दिल्ली के बाटला हाउस में हुए ऑपरेशन के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उनकी जान चली गई थी?
हिंदुओं पर क्यों चुप हो गईं सोनिया?
उन्होंने पहलगाम में हिंदू पर्यटकों की हत्या का भी जिक्र किया और बांग्लादेश, पाकिस्तान, बंगाल और केरल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का आरोप लगाया। उन्होंने कार सेवकों की हत्या और 1984 के सिख-विरोधी दंगों पर सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया पर भी सवाल उठाए और कांग्रेस पर ऐसी घटनाओं के प्रति उदासीन रहने का आरोप लगाया। कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए, जैन ने पार्टी के एक नेता के उस बयान की भी आलोचना की जिसमें उन्होंने दिवाली और ईद के दौरान प्रदूषण के स्तर की तुलना की थी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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