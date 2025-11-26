सोनिया जी, राहुल जी और मैं... खरगे ने दिए कर्नाटक संकट हल करने के संकेत, अगले 48 घंटे क्यों अहम

संक्षेप: कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा है कि सोनिया जी, राहुल जी से चर्चा करूंगा... फिर इस मुद्दे का समाधान किया जाएगा। सूत्रों ने बताया है कि अगले 48 घंटों में खरगे और राहुल गांधी की मीटिंग तय की जाएगी। इसके बाद डीके और सिद्धा को बुलाया जाएगा।

Karnataka Crisis: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को इस बात की पुष्टि की कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी के दो नेताओं सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच खींचतान चल रही है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा है कि बहुत जल्द ही वह सोनिया गांधी और राहुल गांधी से चर्चा के बाद इस मामले का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा है कि इस मसले पर अगले 48 घंटों के अंदर राहुल गांधी से बात करेंगे। खरगे ने कहा है कि एक दिसंबर तक यह संकट सुलझा लिया जाएगा। दरअसल, एक दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा,‘‘सोनिया जी, राहुल जी से चर्चा करूंगा...फिर इस मुद्दे का समाधान किया जाएगा।’’ सूत्रों ने बताया है कि अगले 48 घंटों में खरगे और राहुल गांधी की मीटिंग तय की जाएगी। इसके बाद संभवत:शुक्रवार को सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को दिल्ली बुलाया जाएगा। खरगे का यह बयान ऐसे समय में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है जब राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर शक्ति संघर्ष तेज हो गया है।

ढाई साल पूरा होते ही नाटक शुरू 20 नवंबर को कांग्रेस सरकार के पांच वर्षीय कार्यकाल के ढाई साल पूरा होने के बाद यह चर्चा और तेज हो गई है, क्योंकि 2023 में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच कथित ‘‘सत्ता साझेदारी’’ समझौते का दावा किया जा रहा है। इस बीच, सिद्धरमैया ने हाल ही में कहा था कि वह पूरे पांच साल के कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे और भविष्य में राज्य का बजट पेश करना जारी रखेंगे।

डीके गुट ने दी अर्जी शिवकुमार ने मंगलवार को कहा था कि वह मुख्यमंत्री बदलने के मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि यह पार्टी में चार-पांच लोगों के बीच एक ‘गुप्त समझौता’ है, और उन्हें अपनी अंतरात्मा पर भरोसा है। बता दें कि शिवकुमार समर्थक विधायकों का एक गुट दिल्ली में डेरा डाले हुए है। उनके मुताबिक, 2.5 साल का सत्ता साझाकरण की 'डेडलाइन' पिछले हफ़्ते खत्म हो चुकी है, इसलिए अब सिद्धा की जगह शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस गुट ने पार्टी आलाकमान को एक अर्जी भी दी है।

200% वह सीएम बनेंगे खरगे को अर्जी देने वाले MLA में से एक रामनगर के प्रतिनिधि, इकबाल हुसैन थे, जिन्होंने दावा किया कि कांग्रेस चीफ ने सहानुभूति से उनकी बात सुनी है। मंगलवार रात हुसैन ने ऐलान किया, "200 परसेंट... वह (डीके शिवकुमार) जल्द ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे।" दूसरी तरफ, सिद्धारमैया गुट के नेता और राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी कांग्रेस आलाकमान से राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर जल्द से जल्द स्थिति साफ करने को कहा है। जारकीहोली ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धा जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष खरगे से मिलने का समय मांगेंगे।

सिद्धा गुट क्या कह रहा? जब उनसे पूछा गया कि क्या पार्टी के MLAs इसके लिए सहमत हैं, तो जारकीहोली ने कहा कि अभी पार्टी में ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही है। मंत्री ने कहा, "पार्टी में लीडरशिप बदलने पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। एक बार जब यह बात सामने आएगी तो हम चर्चा करेंगे लेकिन अभी पार्टी में इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।" यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने इस मामले को सुलझाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की, जरकीहोली ने कहा कि वह इस मुद्दे पर चर्चा करने और उन्हें अपनी राय बताने के लिए समय मांगेंगे और खरगे से मिलेंगे।