बाबरी मस्जिद गिरने पर रोई थीं सोनिया गांधी; भाजपा बोली- आतंकियों के लिए भी बहाए थे आंसू
भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए पार्टी पर राम विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया।
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव' के विमोचन से पहले हाल ही में एक ब्रिटिश अखबार को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने 6 दिसंबर 1992 की घटना को याद करते हुए बताया कि उस दिन जब उन्होंने टीवी पर बाबरी मस्जिद को टूटते हुए देखा था, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने बताया कि 'वह ऐसा दिन था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। इस घटना ने मुझे अहसास दिलाया था कि भारत को अपने धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बचाए रखने के लिए 'एक लंबी लड़ाई' लड़नी होगी।'
सोनिया गांधी के इस बयान ने देश की राजनीति में खलबली मचा दी है और इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी भड़क गई है। इस बयान को लेकर भाजपा ने कहा कि इस बयान से जाहिर होता है कि बाबर उस समय भी कांग्रेस के दिल में था और आज भी उसके दिल में है। पार्टी ने पूछा कि कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों, अफजल गुरु की फांसी और गाजा जैसे मुद्दों पर कांग्रेस का रुख अलग क्यों रहा?
'वोट बैंक की राजनीति हमेशा हारती रहेगी'
इस बारे प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, ‘सोनिया गांधी ने बाबरी के लिए आंसू बहाए। सोनिया गांधी ने बाटला हाउस के लिए आंसू बहाए। सोनिया गांधी ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस बाबर की समर्थक और भगवान राम की विरोधी है। सोनिया गांधी की वोट बैंक की राजनीति हमेशा हारती रहेगी।’
सुधांशु त्रिवेदी बोले- राम विरोधी चेहरा फिर उभरा
उधर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले को लेकर कहा, ‘रामलीला मैदान पर भारत विरोधी शक्तियों के साथ मिलकर भारत की संवैधानिक संस्था पर आक्रमण करने वाली कांग्रेस पार्टी का राम विरोधी चेहरा उभरकर सामने आ गया है।’
'..तब सोनिया जी की आंखों में आंसू नहीं आए थे'
उन्होंने कहा, 'आज जब समाचार पत्रों में यह खबर आई कि सोनिया गांधी जी की 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस के समय आंखें नम हो गई थीं। बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकवादी आरोपियों के लिए जिनकी आंखों में आंसू आए थे, मगर संसद भवन के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले जांबाज सैनिकों ने जब अफजल गुरु को फांसी दिए जाने में हो रही देरी को लेकर जब अपने मेडल वापस किए थे, तो सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू नहीं आए थे।'
'विवादित ढांचे को सोनिया जी ने फिर बाबरी मस्जिद कहा'
आगे उन्होंने कहा, 'मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि आप यह बताइए कि 1990 में जो कुछ कश्मीर में हुआ, उसके लिए आपकी आंखों में आंसू क्यों नहीं आए? बहुत आश्चर्य की बात है कि जिस चीज को, जिस ढांचे को कानूनी दृष्टि से विवादित ढांचा कहा गया, उसे पुनः एक बार कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा द्वारा 'बाबरी मस्जिद' कहा जा रहा है।'
'कांग्रेस के दिल में तब भी बाबर था, आज भी बाबर है'
सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा, 'आज जब पूरा देश दीपावली की पूर्व संध्या पर अयोध्या में जगमगा रहे दीपकों का एक नया विश्व कीर्तिमान बना रहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर अंधकार बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के दिल में तब भी बाबर ही था और आज भी बाबर ही है।'
‘राजीव गांधी ने भगवान राम का नाम लेकर शुरू किया था अपना प्रचार’
भाजपा के राज्यसभा सदस्य ने कहा, ‘राजीव गांधी ने 1989 में अयोध्या से भगवान राम का नाम लेकर अपना चुनाव प्रचार शुरू किया था। आज सोनिया गांधी बाबरी का जिक्र करके, गाजा के लिए दुख जताकर और बाटला हाउस मुठभेड़ के आरोपियों के लिए आंसू बहाकर कांग्रेस की असली सोच उजागर कर रही हैं।’
'गांधी परिवार की तीन पीढ़ियों ने बाबर की कब्र पर जाकर सजदा किया'
त्रिवेदी ने कहा, 'सोनिया गांधी, आपके परिवार की तीन पीढ़ियों ने बिना आमंत्रण के बाबर की कब्र पर जाकर सजदा किया है। जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में, इंदिरा गांधी ने 1968 में और राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के साथ 2005 में उसकी कब्र पर जाकर सजदा किया था।' उन्होंने कहा, ‘आपके दिल में वास्तव में क्या है, यह अब सामने आ गया है।’
प्रवेश वर्मा बोले- फिर वही घड़ियाली आंसू, फिर वही फरियाद
उधर सोनिया गांधी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘33 साल बाद आई बाबरी की याद है, फिर वही घड़ियाली आंसू, फिर वही फरियाद है। आज ही क्यों छिड़ी ये पुरानी बात? लगता है कहीं चुनाव है।’
इससे पहले अपनी संस्मरण किताब 'बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव' के विमोचन से पहले 'द गार्डियन' को दिए एक साक्षात्कार में सोनिया गांधी ने याद किया कि टेलीविजन पर मस्जिद का विध्वंस देखते हुए वह रो पड़ी थीं। ब्रिटिश अखबार के मुताबिक, सोनिया गांधी ने कहा कि उन्हें उस समय ही अहसास हो गया था कि महात्मा गांधी, नेहरू और उनके सहयोगियों ने जिस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रयास किया था, उसके लिए उन्हें ‘लंबी लड़ाई’ लड़नी होगी।
कांग्रेस की विफलताओं ने भाजपा की कट्टर राजनीति के उभार में मदद की
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि उनकी पार्टी की विफलताओं ने भाजपा और उसकी कट्टर हिंदुत्व की राजनीति के उभार में कुछ हद तक योगदान दिया। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि कई मायनों में हम बहुत निश्चिंत रहे हैं। हमारा रवैया कुछ हद तक लापरवाही भरा था।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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