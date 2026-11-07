बाबरी मस्जिद को टीवी पर गिरते देख रो पड़ी थीं सोनिया गांधी, बोलीं- सेक्युलर देश के लिए...
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने 1992 में बाबरी विध्वंस की घटना को याद करते हुए कहा कि जब उन्होंने इसे देखा, तो उनकी आंखों में आंसू थे। कांग्रेस नेता की तरफ से आए इस बयान पर भाजपा ने कांग्रेस पार्टी को एंटी हिंदू करार दिया है।
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने 1992 में हुए बाबरी विध्वंस को याद किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि जब उन्होंने टीवी पर बाबरी मस्जिद को गिरते हुए देखा, वह रो पड़ीं थीं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि उस घटना को टीवी पर देखते ही उन्हें समझ आ गया था कि अब महात्मा गांधी और नेहरू और उनके साथियों ने जिस भारत के लिए संघर्ष किया था। हमें उस सेक्यूलर भारत के लिए एक लंबा संघर्ष करना होगा। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक गांधी ने माना कि उनकी अपनी पार्टी की नाकामियों ने भी, कुछ हद तक, भाजपा और उसकी कट्टर हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ने में मदद की। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि हम कई मामलों में बहुत लापरवाह रहे। हमारा रवैया काफी हद तक ‘सब कुछ अपने हाल पर छोड़ देने'जैसा था।” सोनिया गांधी के इस बयान के बाद भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा की तरफ से कांग्रेस पार्टी के ऊपर एंटी हिंदू होने का आरोप लगाया गया है।
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लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें