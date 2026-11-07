बाबरी मस्जिद को टीवी पर गिरते देख रो पड़ी थीं सोनिया गांधी, बोलीं- सेक्युलर देश के लिए...

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने 1992 में हुए बाबरी विध्वंस को याद किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि जब उन्होंने टीवी पर बाबरी मस्जिद को गिरते हुए देखा, वह रो पड़ीं थीं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि उस घटना को टीवी पर देखते ही उन्हें समझ आ गया था कि अब महात्मा गांधी और नेहरू और उनके साथियों ने जिस भारत के लिए संघर्ष किया था। हमें उस सेक्यूलर भारत के लिए एक लंबा संघर्ष करना होगा। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक गांधी ने माना कि उनकी अपनी पार्टी की नाकामियों ने भी, कुछ हद तक, भाजपा और उसकी कट्टर हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ने में मदद की। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि हम कई मामलों में बहुत लापरवाह रहे। हमारा रवैया काफी हद तक ‘सब कुछ अपने हाल पर छोड़ देने'जैसा था।” सोनिया गांधी के इस बयान के बाद भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा की तरफ से कांग्रेस पार्टी के ऊपर एंटी हिंदू होने का आरोप लगाया गया है।