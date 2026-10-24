VIDEO: राजीव गांधी की किस अदा पर फिदा हो गई थीं सोनिया? खुद सुनाया पहली मुलाकात का किस्सा

सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से अपनी पहली मुलाकात की खूबसूरत कहानी साझा की है। कैम्ब्रिज के एक ग्रीक रेस्टोरेंट में शुरू हुई उनकी प्रेम कहानी, राजीव का सौम्य व्यक्तित्व और साथ बिताए प्यार भरे पलों को याद किया।

एक ग्रीक रेस्टोरेंट, पहली नजर का प्यार… सोनिया गांधी ने सुनाई राजीव गांधी से पहली मुलाकात की कहानी (तस्वीर- सोनिया गांधी के वीडियो का स्क्रीनशॉट)

जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं, जो वक्त के साथ धुंधली होने के बजाय और गहरी होती जाती हैं। सालों बाद भी उनकी यादें चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं और दिल को भावुक कर जाती हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने अपनी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रेम कहानी से जुड़ी ऐसी ही एक याद साझा की है। एक वीडियो में सोनिया गांधी ने बताया कि इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में एक छोटे से ग्रीक रेस्टोरेंट में राजीव गांधी से उनकी पहली मुलाकात हुई थी। यही वह जगह थी, जहां से उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई।

सोनिया गांधी ने अपनी किताब के विमोचन से पहले यह वीडियो शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने एक बेहद खूबसूरत संदेश भी लिखा। उन्होंने कहा, “कैम्ब्रिज के एक छोटे से ग्रीक रेस्टोरेंट में मेरी प्रेम यात्रा शुरू हुई। राजीव और मैंने प्यार, हंसी और यादों से भरी एक दुनिया बनाई। 10 नवंबर को मैं उस दुनिया को आपके साथ शेयर करूंगी।”

जब पहली बार राजीव गांधी से मिली थीं सोनिया वीडियो में सोनिया गांधी उस दौर को याद करती हैं, जब वह इंग्लैंड में थीं। उनके मुताबिक, उन दिनों वहां आज की तरह बहुत सारे रेस्तरां नहीं हुआ करते थे। उन्हें अक्सर ऐसे ठिकाने की तलाश रहती थी, जहां अपनी पसंद का खाना मिल सके। इटैलियन खाना पसंद करने वाली सोनिया को आखिरकार एक ग्रीक रेस्टोरेंट मिला, जहां कई छात्र खाना खाने आया करते थे। इनमें यूरोप के साथ-साथ इंग्लैंड के छात्र भी शामिल थे।

इसी रेस्टोरेंट में उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई। सोनिया बताती हैं कि एक कॉमन दोस्त ने दोनों का परिचय कराया था। पहली मुलाकात के बाद वे दोस्त बने। इसके बाद दोस्तों के साथ पार्टियों में जाना और घूमने-फिरने जैसी गतिविधियां उनके रिश्ते का हिस्सा बनने लगीं।

सोनिया गांधी ने अपनी यादों को शेयर करते हुए बताया कि राजीव गांधी के व्यक्तित्व ने उन्हें पहली मुलाकात में ही प्रभावित किया था। वह कहती हैं कि उन्हें लगभग तुरंत महसूस हो गया था कि राजीव ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके साथ वह रहना चाहेंगी। बाद में उन्हें पता चला कि राजीव भी उनके लिए ऐसा ही महसूस करते थे।

राजीव की खूबसूरती से ज्यादा उनके सौम्य स्वभाव ने जीता दिल सोनिया गांधी ने वीडियो में राजीव गांधी के व्यक्तित्व का जिक्र करते हुए कहा कि वह बेहद खूबसूरत थे, लेकिन उनकी एक और खूबी थी, जिसने सोनिया को खास तौर पर प्रभावित किया। वह उनका सौम्य और सहज स्वभाव था।

सोनिया ने बताया कि पहली मुलाकात में राजीव बहुत सौम्य दिखाई दिए थे। उनके मुताबिक, राजीव की खूबसूरती के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व में मौजूद यह कोमलता भी साफ नजर आती थी। सोनिया कहती हैं कि राजीव का यही स्वभाव उनके दिल को छू गया था और वह उस पहली मुलाकात को कभी नहीं भूल सकतीं।

उन्होंने उस दौर की एक हैलोवीन पार्टी का भी जिक्र किया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए थे। उस समय तक दोनों की दोस्ती आगे बढ़ने लगी थी। दोस्तों के साथ मुलाकातों और साथ बिताए पलों के बीच एक ऐसा रिश्ता आकार ले रहा था, जो आगे चलकर जीवनभर के साथ में बदल गया।

कैम्ब्रिज से शुरू हुआ सफर, जिंदगीभर की यादें सोनिया गांधी और राजीव गांधी की प्रेम कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कैम्ब्रिज से जुड़ा है। राजीव गांधी उस समय इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे। वहीं सोनिया भी पढ़ाई के सिलसिले में इंग्लैंड पहुंची थीं। इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई और धीरे-धीरे उनका रिश्ता गहरा होता गया।

दोनों ने 1968 में शादी की। इसके बाद सोनिया गांधी भारतीय जीवन और संस्कृति का हिस्सा बनीं। राजीव गांधी ने आगे चलकर राजनीति में कदम रखा और 1984 में देश के प्रधानमंत्री बने। उनका राजनीतिक जीवन जितना महत्वपूर्ण रहा, उतना ही उनके निजी जीवन और परिवार से जुड़ा पक्ष भी लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा।

31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक चुनावी सभा के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। राजीव गांधी के निधन ने सोनिया गांधी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बावजूद राजीव से जुड़ी यादें उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बनी रहीं।